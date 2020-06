Gorrotxategi reivindica que la sociedad vasca conozca "la verdad" sobre la tortura

bilbao – En una campaña atípica por las restricciones derivadas de la pandemia del covid-19, lo que no cambia es la actividad frenética de los candidatos, independientemente del escenario o del número de personas que acudan a sus actos . Así, Miren Gorrotxategi, candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-Ezker Anitza IU, reivindicó ayer en Donostia el derecho a conocer la verdad sobre la tortura y, posteriormente, en Gasteiz reclamó un futuro verde y ecologista para Euskadi.

Acompañada de Pilar Garrido, diputada en Madrid y secretaria general de Podemos Euskadi, Gorrotxategi reivindicó el derecho que tiene la sociedad vasca "a conocer la verdad" sobre la tortura, porque, según señaló, "visibilizar las consecuencias de esa lacra es un acto de justicia y reparación". Tras realizar una ofrenda floral en la escultura de la Paloma de la Paz, obra de Néstor Basterretxea, Gorrotxategi aseguró que las víctimas de la tortura "padecieron un sufrimiento injusto" que "nunca debió producirse", y recordó el informe del Gobierno vasco de 2017, en el que se establecía en 4.100 las denunciar por torturas registradas en Euskadi entre 1960 y 2014, un documento que señalaba que esas cifras se encontraban "por debajo de la dimensión real de los afectados".

La candidata de la coalición de izquierdas se refirió también a la proposición no de ley que, impulsada por Podemos, aprobó por unanimidad el Parlamento Vasco el pasado año, la de "la instauración de un día en reconocimiento de las víctimas de la tortura" bajo las premisas de que "no hay sociedad ni Estado libre de la lacra de la tortura" y que "Euskadi no ha sido, ni es, una excepción". "La única motivación de esta iniciativa fue la restitución de la dignidad de las víctimas, apelando al corazón mismo de los derechos humanos y con una única consigna: verdad, justicia y reparación", recalcó.

Por su parte, Pilar Garrido se refirió al acuerdo tomado esta semana por el Congreso de admitir a trámite una propuesta del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales, una norma que, tal como explicó Garrido, "es una ley de 1968, una ley franquista que impide a día de hoy conocer la verdad". "Aprovecho para reivindicar la sociedad vasca tiene derecho a conocer la verdad, a una verdad que, desde el punto de vista individual, significa reparación para las víctimas, y desde un punto de vista colectivo tiene su importancia porque la sociedad vasca, cuando tiene conocimiento, aprende para no volver a repetir actuaciones que hoy en día podemos decir que han sido una vergüenza", enfatizó la diputada y dirigente de la formación morada.

Futuro Ecológico Y tras un acto de reivindicación de las víctimas, Gorrotxategi protagonizó otro en Gasteiz donde abogó por una Euskadi verde y ecologista. En la capital alavesa estuvo acompañada por el diputado de Unidas Podemos y exdirigente de Equo Juantxo López de Uralde.

Gorrotxategi anunció que si consigue gobernar Euskadi promoverá una nueva ley de Emergencia Climática que creará una empresa de energía pública y que "hará pagar más impuestos a quienes más contaminan". Además, defendió la necesidad de transitar hacia una economía verde que genere empleos de calidad en sectores estratégicos social y medioambientalmente sostenibles.

Por su parte, López Uralde denunciado la "mala gestión" del Gobierno vasco en materia medioambiental y puso como ejemplo de ello el vertedero de Zaldibar, donde permanecen sepultados dos trabajadores tras el derrumbe del 6 de febrero.