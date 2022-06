Las exportaciones vascas crecieron en abril un 30,8%

Las exportaciones de bienes de Euskadi se elevaron en abril a 2.660,7 millones de euros, lo que supone un ascenso nominal del 30,8% respecto al mismo mes del año anterior. Este volumen exportador sitúa a abril al frente de la serie histórica, por encima de marzo, en el que se alcanzaron los 2.619,3 millones, según los datos del Instituto Vasco de Estadística, Eustat. Las exportaciones no energéticas subieron un 29,8% y las energéticas un 47,6%.



Por su parte, las importaciones ascendieron a 2.479,9 millones, lo que supone un crecimiento del 51,3%, debido a un ascenso del 148,1% de los productos energéticos y del 27,6% de los no energéticos. También en este caso abril registra la cifra más elevada de la serie histórica por delante del mes anterior (con 2.238,3 millones).



De este modo, el cuarto mes de 2022 arroja un saldo comercial positivo en Euskadi, de unos 181 millones, con una tasa de cobertura del 107,3%.



Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos e Italia componen el grupo de los principales clientes de Euskadi en abril al absorber el 51% (1.357,1 millones) del total exportado. El conjunto de la UE27 concentra el 63,8%.





TERRITORIOS

ACUMULADO EN EL CUATRIMESTRE

Las exportaciones. También aumentaron las destinadas a, mientras que las dirigidasPor lo que respecta a las importaciones, de la UE27 proceden. Destacancon un. Las del, por contra,y las deFuera de Europa, aumentaron las importaciones de, entre otros. En el caso dese da un. Las importaciones de estos últimos países son fundamentalmente energéticas, a excepción de las procedentes de China y de Rusia, país del que este mes no se ha importado "casi ningún producto de esta naturaleza", explica el Eustat.Las diez principales partidas arancelarias concentraron el, con un valor de. Destacan los incrementos de los aceites refinados de petróleo (58,8%), las partes y accesorios de vehículos automóviles (36,3%), los tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero (119,7%).También crecen los, los, losy los. Por contra, cayeron las ventas de. En abril resalta, asimismo, el "notable auge exportador" del grupo deEn el caso de las importaciones, entre las partidas arancelarias de mayor peso, aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso experimentó un, con 168,9 millones de compras a Libia, 101,6 a Brasil, 99,3 a Nigeria, 92,4 a México, 69,6 a Egipto, 65,2 a Estados Unidos y 42,1 a Noruega.Por su parte, gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos, prácticamente en su totalidad gas natural, procedente de los Estados Unidos. También destaca la subida de los 'productos planos laminados, de hierro o acero sin alear, chapados o revestidos > 599 mm', de los acumuladores eléctricos y sus partesy de trigo importado de Alemania, de Rusia y de Luxemburgo.Los tres territorios registran tasas de crecimiento en las exportaciones. Ense da unadebido a que sus 10 principales partidas () aumentaron. Entre ellas, sobresalen los tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero (), seguida de los ascensores, escaleras mecánicas y transportadores () y de los tapones, tapas y demás accesorios para envases de metal común ().En, las ventas al exteriorrespecto al año anterior. De las diez principales partidas, que suponen el, registra la mayor tasa de crecimiento biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenido inferior al 70% en peso, de. Le siguen las barras de hierro o acero sin alear, forjadas, torsionadas o de sección circular o rectangular () y los aceites refinados de petróleo ().En, las exportaciones. Entre otras partidas, el Eustat destaca que automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados exportó por valor defrente a "la inexistencia" de ventas en abril de 2021. Además, las máquinas herramienta y prensas de forjar, estampar, cizallar, punzonar, entallar, enrollar, curvar y plegar, las máquinas herramienta de taladrar, escariar, fresar o roscar metal por arranque de material, excepto los tornos,y los perfiles de hierro o acero sin alearPara el conjunto de los cuatro primeros meses de 2022, las exportaciones vascas registraron unrespecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en. El montante exportador para este periodo es de 10.052 millones, con la mayor contribución de, seguida dey deLasexperimentaron, además, el mayor incremento interanual, conque en 2021 (). En, ely enEn el conjunto de Euskadi, crecieron tanto las ventas de productos energéticos, con, como de productos no energéticos, conLos diez productos más vendidos concentran, con un montante de. Solo uno de ellos experimentó contracción respecto a 2021, los turismos de menos de 10 personas, que. No obstante, sigue siendo la partida de mayor volumen exportador.Entre los productos que más crecen destacan los aceites refinados de petróleo con. Para el resto de productos los avances oscilan entre el 10,5% que contabilizan los vehículos automóviles para el transporte de mercancías y el 98,8% de los tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero.es el principal país receptor en los cuatro primeros meses del año, con. Le siguen, aglutinando, entre los cinco países, elde las exportaciones.El acumulado de las importaciones, por su parte,, 2.749 millones más que en los primeros cuatro meses del pasado año (). Este aumento se debe, en gran parte, a que en el territorio de(con unas importaciones por valor de) se da unTambién aumentaron las importaciones enen términos relativos, y en, con un. El valor de lo importado alcanza en estos dos territorios los, respectivamente.En general, la importación de productos energéticos fuea la del mismo período del año anterior y la de los productos no energéticosDe este modo, el comercio exterior de bienes de Euskadi, durante el primer cuatrimestre, arroja un saldo positivo dey permite mantener una tasa de cobertura del