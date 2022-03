Tapia lamenta la falta de "capacidad de decisión"

La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, reclamó ayer lunes al Gobierno central que escuche a las Comunidades Autónomas para el diseño y reparto de los Fondos Next Generation porque "no falta transparencia" sino que se "echa en falta mayor colaboración" ya que las Comunidades "no tienen la mas mínima capacidad de decisión ni siquiera para definirlos".

Durante las jornadas de Deusto Business School y Alumni, Tapia participó en un debate con el economista y director adjunto responsable de asuntos políticos de la Representación de la Comisión Europea en España, Lucas González Ojeda. La presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo, fue la moderadora. La consejera recordó que el objetivo de estos fondos, según su propia definición, es que sean "un mecanismo de transformación social y económica en cuanto a su reparto y destino pero que, por lo visto hasta ahora, "se están repartiendo más como mecanismos de cohesión, muchas veces lícitos y necesarios, pero no son de transformación".

menos fondos de lo esperado



Tras afirmar que el montante que recibe Euskadi "no corresponde" a lo que debería percibir según el Concierto "porque está lejos y no llegamos, añadió que, además, cuando llegue a Euskadi la partida que se contempla, su destino ya viene absolutamente definido por el Gobierno".

"No tenemos la mas mínima capacidad de definirlos nosotros a la hora de establecer su reparto de acuerdo a las necesidades y criterios de transformación de la economía vasca", prosiguió, para añadir que no son iguales a los de otras comunidades autónomas del Estado, "ni mejores ni peores, sino diferentes" y se tienen que repartir de acuerdo a esas necesidades propias de cada territorio. En este punto, aludió al tejido empresarial vasco, y ha llamado a ser capaces de contar con la parte privada en la definición e implementación de los proyectos y las pymes "no se queden fuera porque tienen ganas de invertir".

En ese sentido, remarcó que "la empresa vasca tiene ganas de trabajar porque hay dinamismo, ganas y proyectos", por lo que, a su parecer, la colaboración mutua serviría para "aprovechar al máximo" estos fondos que llegan de Europa.