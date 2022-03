Mercancías en tren por la huelga de transportistas

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, afirmó ayer lunes, en relación con la huelga de transportistas, que el Puerto "está bien" y "no ha parado" aunque reconoció que, ante el parón de las salidas de mercancía por carretera, está siendo necesario recurrir al ferrocarril.

"Movemos por ferrocarril lo que podemos y resolvemos así la angustia en la que están muchas fábricas por falta de materias primas. Creemos que es algo importante para la economía vasca y para el país", dijo Barkala sobre el impacto que está teniendo la huelga en la industria.

El presidente de la Autoridad Portuaria afirmó que "el Puerto está bien, está funcionando al 100%, no ha parado, no ha cerrado", si bien "evidentemente la huelga del transporte hace que se dificulte y en algunos casos no se pueda trasladar la carga que está en el puerto y ha sido descargada fuera del puerto, y viceversa", dijo.

Por lo que respecta a las cargas de la zona industrial (fueles y cisternas), precisó que está funcionando "a más de un 50%" el transporte por carretera, a lo que se suma la salida de "lo que va por tubería al 100%".

Preguntado por la posibilidad de que se colapse la capacidad de almacenamiento en caso de que se extienda el conflicto en el transporte, aseguró que "ese escenario en el corto plazo" no se tiene, ya que la capacidad de la zona de contenedores es para 2 millones y "estamos moviendo 500 y pico mil". "Ese problema de colapso no lo tenemos en este momento en los muelles del puerto", dijo el presidente del Puerto.