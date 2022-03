La flota vasca de bajura seguirá parada, al menos, hasta este miércoles

La flota vasca de bajura permanecerá amarrada en puerto por la huelga de transporte al menos hasta este miércoles, cuando se reunirá otra vez para decidir si vuelven a faenar. Así lo ha señalado a Efe el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia, Eusebio Arantzamendi. Este martes se ha celebrado una reunión telemática entre los patrones de la flota vasco en la que se ha decidido seguir de momento parados y analizar este miércoles otra vez la situación.

Las flotas de Bizkaia y Gipuzkoa permanecen en tierra desde la semana pasada, en un momento en el que ya ha empezado la costera del verdel. La continuidad de la huelga del transporte ha hecho que la flota no salga a faenar, porque no puede repartir las capturas.

La secretaria general de la cofradía Itsas Etxea de San Sebastián, Miren Garmendia, ha indicado que la situación de la huelga de transporte no ha cambiado, por lo que los arrantzales no tienen garantizada la distribución de su producto. "No podemos desarrollar nuestra actividad de forma normalizada", ha explicado Garmendia, quien ha avanzado que mañana volverán a analizar la situación y tomar una decisión.