Hiru califica de "amplio" el seguimiento de la huelga del transporte en Euskadi

El sindicato de transportistas vascos Hiru ha destacado el "amplio" seguimiento que está teniendo desde este pasado lunes la huelga del transporte, a la que se han visto abocados porque "no hay otro remedio".

Hiru decidió el pasado sábado sumarse al paro indefinido convocado por la Plataforma para la defensa del Transporte después de que la mayoría de los 700 afiliados al sindicato, reunidos en asamblea extraordinaria en Altsasu (Nafarroa), acordasen apoyar esta huelga.

Fuentes de Hiru han explicado a Europa Press que el seguimiento del paro está siendo "amplio", aunque aún no cuentan con cifras concretas. En el caso de los afiliados al sindicato, algunos transportistas habían comunicado su decisión de continuar trabajando y no secundarlo, ya que habían logrado subidas acordadas con sus clientes que les permiten seguir con su labor.

Sin embargo, las mismas fuentes han señalado que muchos de los transportistas no pueden afrontar la situación actual, derivada entre otros factores de la subida de los precios del carburante, y se ven abocados a parar "no porque quieran" sino porque "no hay otro remedio".

La central sindical reivindica "la necesidad de revisar las tarifas del transporte según el incremento del precio del gasoil por lo menos cada quince días o un mes".

Entre sus peticiones están que "nadie trabaje por debajo de los costes, la revisión de las tarifas según los incrementos de gastos, control de las cooperativas falsas, empresas buzón, subcontrataciones y demás prácticas irregulares que abaratan el transporte, la prohibición de la carga y descarga, jubilación a los 60 o ayudas a los que sufren enfermedades profesionales, entre otras".

Los transportistas de Hiru llevarán a cabo este martes una movilización en Iruñea, con una marcha desde Galar hasta la sede del Gobierno de Nafarroa en la que participan cerca de 200 camiones y, el miércoles en Gasteiz, desde Langraitz Oka a la sede del Gobierno vasco en Lakua.