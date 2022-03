Los transportistas afrontan divididos el paro indefinido que comienza hoy

Bilbao – Las asociaciones de transportistas afrontan divididos el paro indefinido que ha convocado la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías a partir de hoy ante la "gravísima" situación del sector y unas condiciones laborales "inadmisibles". Esta plataforma agrupa principalmente a pequeñas empresas, autónomos y asalariados. Sin embargo, la huelga no está respaldada por otras asociaciones que integran las grandes empresas del sector como el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). Tampoco está respaldada por los sindicatos UGT y CCOO.

Sin embargo, en Hegoalde, sí cuenta con el apoyo del sindicato de transportistas Hiru y la Asociación de Transportistas de Navarra Tradisna como vía para hacer frente a una situación que califican de "inasumible". Reunidos en asamblea extraordinaria, la mayoría de los afiliados al sindicato acordaron el sábado apoyar el paro al constatar la necesidad de revisar las tarifas del transporte según el incremento del precio del gasoil por lo menos cada quince días o un mes.

Los afiliados también consideraron que las reivindicaciones de la Plataforma son muy similares a las de Hiru, que se resumen en que "nadie trabaje por debajo de los costes, la revisión de las tarifas según los incrementos de gastos, control de las cooperativas falsas, empresas buzón, subcontrataciones y demás prácticas irregulares que abaratan el transporte, la prohibición de la carga y descarga, jubilación a los 60 o ayudas a los que sufren enfermedades profesionales, entre otras".

Por su parte, Tradisna justificó su decisión, tomada también el sábado, debido a la "situación insostenible para el transporte de mercancías por carretera". Por ello reclamaba "una negociación inmediata del Gobierno con el sector y la adopción de las medidas urgentes extraordinarias".

Camioneros de a pie La plataforma justifica el paro en el hecho de que la administración "sigue negociando con los cargadores (que son los integrantes del Comité Nacional de Transporte) en vez de atender las llamadas de SOS de los auténticos protagonistas del sector, que son los camioneros de a pie". Afirman que esta organización está "formada, dirigida, acreditada y legitimada por el sector de base, que es el que realmente tiene y lleva los camiones (medianas y pequeñas empresas y conductores), que a su vez es el 90% de los vehículos que desarrollan materialmente la actividad".

En cambio, las grandes patronales del sector no secundan el paro. La CETM considera que no es momento de hacer paros y pide al Gobierno que refuerce las actuaciones de las fuerzas de seguridad para evitar problemas en las carreteras a partir de hoy. Por su parte, Fenadismer ha pedido respetar a los transportistas que decidan sumarse al paro y también a los que opten por continuar prestando su actividad. Según esta organización, la situación se ha hecho insostenible por el incremento imparable y diario del precio de los carburantes, que en la actualidad ya representa más del 50% de los costes de explotación de la actividad.

Por su parte, CCOO considera que los problemas del sector no se resuelven con huelgas "como la convocada por una plataforma de conductores autónomos", sino con negociación y con la apertura de una mesa de diálogo social. En la misma línea, UGT-Euskadi ha anunciado que no comparte "las reivindicaciones de plataformas minoritarias de autónomos, en un paro patronal anunciado que tiene como objetivo desacreditar el diálogo social". "No es una huelga de trabajadores, sino un llamamiento de esta asociación de trabajadores de mercancías autónomos y pequeñas empresas para que dejen de trabajar. Si hay desde de actividad decidido por la empresa, el día se cobra y se cotiza", advierte.

Movilizaciones

Nafarroa. Las primeras movilizaciones convocadas por Hiru se desarrollarán mañana en Iruñea, con una marcha desde Galar hasta la sede del Gobierno navarro.

CAV. Hiru ha convocado otra movilización el miércoles en Gasteiz, desde Nanclares de la Oca hasta la sede central del Gobierno vasco.

Las frases

Hiru "Que nadie trabaje por debajo de los costes"

El sindicato constata la necesidad de revisar las tarifas del transporte según el incremento del precio del gasoil por lo menos cada quince días o un mes.

Tradisna "La situación es insostenible"

La asociación navarra reclama "una negociación inmediata del Gobierno con el sector y la adopción de las medidas urgentes extraordinarias".