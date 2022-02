Iñigo Ucín: "Si los fondos europeos no llegan a tiempo, perderán el efecto esperado"

El presidente del Consejo General de Corporación, Iñigo Ucín, lamentó ayer jueves que los fondos de recuperación europeos no hayan llegado "todavía" a las empresas vascas y consideró "fundamental" que lleguen "a tiempo" porque , de lo contrario "van a perder el efecto que se esperaba" de ellos.

Ucín fue así de rotundo y claro en el transcurso de un desayuno del Forum Europa en Bilbao en el que, preguntado por si consideraba que los fondos Next de la UE estaban llegando a Euskadi "con cuentagotas", como han criticado algunas empresas vascas y la propia consejera Arantxa Tapia, el presidente de Mondragón coincidió en reconocer que si al País Vasco están llegando "con cuentagotas", a las empresas vascas "no llegan", aunque ha reconocido que es un tema "muy complejo y amplio" y que manejarlo "no es fácil en la situación política que hay". A ello se une, según Ucín, la necesidad de cumplir con Europa "en temas que socialmente son poco apetecibles, aunque desde el punto de vista económico todo el mundo sabe que no hay más remedio".

Tras asegurar que mantienen las "expectativas" y siguen avanzando "en la parte que de ellos depende", Ucín reconoció que hay temas que tienen que hacer con otros como los PERTE, que se anuncian, "pero no están operativos y no se puede hacer una solicitud". "Hay un retraso y, aunque estamos mas próximos a que empiecen a funcionar y se nota que el dinero va a llegar", según el presidente de Mondragón Corporación es fundamental y muy importante que se haga a tiempo porque si no "perderán el efecto esperado".

Reforma laboral



Preguntado por su opinión acerca de los contenidos de la reforma laboral, Ucín la consideró "positiva" . "Tan mala no será cuando están de acuerdo todos los agentes implicados pese a que tienen intereses contrapuestos", señaló antes de recalcar que no es un tema "nuclear" para Mondragón, pues no tienen en el modelo cooperativista la problemática de la negociación con los sindicatos. En ese punto, Ucín añadió que "lo que no se puede es garantizar que los jóvenes tengan un proyecto de vida con condiciones de eventualidad que no son sostenibles" aunque destacó la importancia de la "flexibilidad" para las empresas, de cara a poder adaptarse a los cambios.

Preguntado asimismo por si los grupos cooperativos gozan de mejores ventajas fiscales que el resto de empresas porque tienen un tipo impositivo menor, negó que eso pueda considerarse dumping fiscal,: "Eso del dumping fiscal, en Madrid, aquí no", señaló de forma nítida.

Ucín enfatizó al respecto que los modelos cooperativos tienen otros costes diferentes a las empresas tradicionales y ha puso como ejemplo el fondo de reserva al que se destinan el 20% de los resultados distribuibles. "Las cooperativas no pagan menos, yo diría que hasta pagan más, las cooperativas no pagan menos impuestos, yo diría que incluso pagan más". Además, prosiguió, "si el sistema cooperativo es tan atractivo fiscalmente para las que no son cooperativas, la solución es fácil para ellas, que se hagan cooperativas".

"Nunca" se irá de Euskadi



El presidente de Mondragón defendió asimismo de forma tajante el mantenimiento de los centros de decisión en Euskadi y ha afirmado que el grupo "nunca" se va a ir de Euskadi y ha remarcado que, cuando han salido "fuera" y abierto plantas en el exterior, ha sido para "reforzar lo que tenemos aquí" pero "nunca movidos por ir a ganar más". "Y si se ha trasladado producción ha estado motivada porque "aquí no era viable desde el punto de vista de la rentabilidad".