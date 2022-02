Escrivá propone bajar a 991 euros la cuota máxima de autónomos y subir la mínima a 214

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado este martes una nueva propuesta a los autónomos en la que contempla una reducción de las cuantías en los tramos más numerosos, para los trabajadores que tienen rendimientos de entre 900 y 1.500 euros, según han informado a Europa Press fuentes de la cartera de José Luis Escrivá.



El nuevo planteamiento recoge otros reclamos de este colectivo, como la modificación del concepto de rendimientos netos y la posibilidad de descontar algunos gastos a los trabajadores autónomos.



La Seguridad Social también ha planteado la posibilidad de introducir mejoras en el cese de actividad ordinario y la creación de una extraordinaria, similar a la introducida con la nueva reforma laboral.



Desde la cartera que dirige José Luis Escrivá insisten en que se trata de una "reforma integral del sistema de protección de los trabajadores autónomos", que introducirá más flexibilidad.



Oposición de los autónomos

Lainsiste en que la propuesta del Gobierno pretende, ya que no se cuenta con datos de los ingresos reales de los autónomos societarios, que representan en torno a un millón de este colectivo, como señalan desde la organización a Europa Press.Las modificaciones presentadas este martes por el Ministerio de Escrivá les siguen pareciendo igual de injustas y, desde ATA, siguen insistiendo en que en los próximos cinco años se equipare la base mínima del autónomo con la del asalariado, además de bajar las cotizaciones a los autónomos que no lleguen alATA, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) rechazan la nueva propuesta del Gobierno, pero se comprometen a "seguir hablando y negociando".Por su parte, el presidente de UPTA,, ha denunciado que la propuesta del Gobierno para que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales esy ha subrayado que el nuevo sistema debe hacer que los que tengan mayores rendimientos netos hagan un esfuerzo contributivo superior para que los que tengan menores ingresos puedan pagar menos a la Seguridad Social.Abad ha indicado que la propuesta de UPTA pasa por que los autónomos con rentas del trabajo de 8.400 euros anuales puedan ahorrarse 960 euros al año en cotizaciones. Para los que ingresan 10.800 euros anuales pide un ahorro de 600 euros al año, y para los que tienen rentas de hasta 13.500 euros al año, fija el ahorro en 300 euros anuales."Los tramos superiores. Vamos seguir negociando esta semana y la que viene porque queremos un acuerdo fructífero", ha señalado el presidente de UPTA tras la reunión que han celebrado esta mañana las organizaciones de autónomos y los agentes sociales con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.El portavoz de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), Curro G. Corrales, también ha señalado que la propuesta de la Seguridad Social "no satisface todavía las necesidades de los autónomos"."El Gobierno sigue sin hablar de cómo se va a mejorar la protección social del colectivo y, sobre todo, no compartimos la subida quepara quienes ganan menos de 700 euros", ha explicado en un vídeo.Para Uatae, esa rebaja de 300 euros supone perdonar "500 millones de euros a los tramos más altos". Desde esta organizaciones siguen dispuestos a negociar, pero reconocen que están "lejos de una acuerdo".