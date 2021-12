Garamendi, ante la tramitación de la reforma laboral: "Lo pactado no se toca"

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este lunes al Gobierno, ante la tramitación parlamentaria de la reforma laboral, que "lo pactado no se toca".

"Lo pactado no se toca (...) El parlamento tiene legitimidad de aprobar o no, pero entonces no será nuestro acuerdo será otra cosa", ha señalado el presidente de la CEOE en declaraciones en RNE, un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe la norma con los cambios en el marco laboral consensuados con patronal y sindicatos y que después irá a la tramitación parlamentaria.

Cuestionado directamente por la petición del PNV de que el convenio autonómico tenga prevalencia, Garamendi ha rechazado este punto que "rompería la unidad de mercado".

"Si esto entrara, nosotros nos salimos de ese pacto", ha añadido Garamendi, antes de advertir al Gobierno de que si se cambian los pactos no tendría sentido volver a sentarse a negociar.

"Si yo llego a un pacto y lo cambia, no sé para qué me voy a sentar en siguientes ocasiones", ha añadido.

Garamendi ha incidido en que "la parte sustancial de la reforma del PP queda preservada en este acuerdo" y que el derecho laboral es "muy técnico" y que "cada coma es un mundo".