Pasos hacia el futuro

UNA "receta híper sencilla" es la clave para que un proceso o producto innovador funcione. "Si siempre piensas en quien te lo va a comprar, acertarás", expuso el director general de Vodafone España, Daniel Jiménez, durante la celebración de la séptima edición de los Vodafone DEIA Innovation Sariak, que reconocieron la labor de empresas como Versia, Aernnova, Haizea Wond Gruop o el Grupo SPRI, además de la pyme innovadora por la que fue destacada Burdinola y a la startup con gran futuro Keynetic.

Una de las grandes preguntas que sobrevoló durante la ceremonia fue hacia dónde se encara la innovación y Jiménez reseñó el "5G" como la clave del futuro. "En Europa es difícil construir más red fija y consideramos que dar una experiencia diferente con 5G es más económica, más rápida, menos intrusiva y viene con funcionalidades que no te da la red fija", detalló el directos general de la empresa en España. Además, esta tecnología será vital para las "pymes" porque representan el "80%" del tejido productivo. "Si aciertas con las pymes, aciertas con el 80% de la economías. Queremos ser el campeón en Europa de venta de casos de uso de tecnología a la pyme", incidió Jiménez. Por último, la pretensión de Vodafone es "volcarse en dos verticales: en la medicina y en la industria". El motivo de la apuesta por la medicina es "porque la pandemia ha venido a decirnos que los sistemas de salud son mejorables y la tecnología puede hacer mucho". Respecto a la industria, Jiménez precisó que "el 5G puede aportar mucho en términos como la automatización de procesos". Además de esas dos vertientes, desde la empresa también se fijan en el turismo "para que venga un turismo de calidad, que gaste mejor y más€ tenemos un turismo basado en el low cost y podemos ir a por otro tipo".

Esos avances irán ligados a la innovación que "es un sumatorio de pequeñas cosas ordinarias" y tiene que tener un objetivo claro. "Innovar por innovar no tiene sentido si no hay un cliente que te lo compre", insistió el director general de Vodafone España. En esa línea de la importancia de la innovación se fijó también la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, quien la consideró "esencial" sobre todo en momentos como el actual en el que hay una gran incertidumbre económica. "A lo largo de las décadas, en Euskadi se ha ido acertando en la toma de decisiones y la trayectoria nos enseña que hemos ido acertando desde el punto de vista económico y de cada crisis nuestro tejido productivo ha ido saliendo más fortalecido", abundó Tapia. De hecho, subrayó la necesidad de "ser valientes" para "acertar en esos nichos de actividad que nos permitan ser alguien y continuar produciendo". No en vano, el País Vasco "se ha caracterizado por tener una industria fuerte, productiva, manufacturera que hace que tengamos calidad de vida y bienestar social".

Y de cara al futuro hay varios ejes que son imprescindibles. "La aceleración en la digitalización" y la "transición energética" fueron citados por Tapia. "Nos toca impulsar proyectos renovables, ser valientes y pasar por encima de las dificultades que puedan existir", precisó la consejera quien incidió en que "si hay proyectos de interés público superior, de iniciativa pública y son de carácter social y ambiental" se deben "desarrollar" sin que "exista demagogia que lo paralice todo". Una mirada para un porvenir más viable.