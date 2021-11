Urkullu muestra su preocupación por el "dumping fiscal" de Ayuso en Madrid

La bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid preocupa en las administraciones vascas por el efecto llamada que puede generar entre contribuyentes vascos. Ayer el lehendakari Iñigo Urkullu puso voz a esta preocupación alertando de lo que denominó "dumping fiscal" por parte del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, que ha rebajado la parte del IRPF que puede gestionar la comunidad autónoma y ha suprimido también tres tributos propios de menor entidad.

El Ejecutivo vasco opta así por elevar a la primera plana política un asunto económico que puede tener gran trascendencia. No tardaron en llegar las reacciones de otros líderes autonómicos como la propia Díaz Ayuso o el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que mostró su respaldo al lehendakari. Urkullu se refirió precisamente al "modelo ideológico" que hay detrás del movimiento de Ayuso, y recordó que una bajada de impuestos, por muy atractiva que parezca para el contribuyente a corto plazo, supone una menor capacidad de inversión en servicios sociales.

Y en las instituciones vascas genera malestar, más allá de la cuestionada salud de los principales servicios públicos madrileños, que sea la autonomía que cuenta con la capital del Estado la que apueste por ganar atractivo mediante rebajas fiscales. Se entiende que Madrid es una ciudad que ya dispone de un ecosistema económico y un entramado institucional y político, por su condición de capital, suficiente como para atraer inversiones.

El temor real con esta rebaja del IRPF es que pueda, de rebote, suponer perder la sede de empresas vascas que ahora tributan en las haciendas forales de la CAV. El miedo es que, atraídos por el menor tipo impositivo en su renta personal, empresarios vascos decidan mover su domicilio fiscal a la comunidad madrileña y, de la mano, trasladar la sede social de su compañía aunque las instalaciones y el resto de activos permanezcan en Euskadi.

La rebaja de Madrid, aunque la dirigente del PP haya remarcado que presenta beneficios numéricamente sobre todo a trabajadores con rentas medias-bajas, es un caramelo para los contribuyentes de los tramos más altos. Sobre el papel se ha reducido medio punto cada uno de los tramos autonómicos, lo que deja un tipo máximo del 20%.

Para los grandes contribuyentes una rebaja así, en términos globales, supone un gran incentivo. El propio gobierno de Ayuso explicó hace unos días cuando presentó la medida que a una renta de 60.000 euros anuales le corresponde un ahorro de más de 2.000 euros, el doble que para una renta de 20.000. A partir de ahí todo lo que sea tomar como referencia cifras más altas implica también un mayor ahorro.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid, que no recauda Impuesto del Patrimonio, suprimirá tres tributos de gestión propia que afectan a la instalación de máquinas recreativas, el depósito de residuos y el de actividades económicas.

"No quiero entrar en una guerra que no me corresponde", dijo ayer el lehendakari en su intervención en el Foro Nueva Economía, y recordó en ese sentido que la CAV cuenta con sus propios mecanismos de recaudación fiscal en virtud de lo acordado con el Estado en la Comisión Mixta del Concierto. Eso, lejos de suponer un privilegio, presenta un "riesgo unilateral" para Euskadi.

"régimen a la carta"

La presidenta de la Comunidad de Madrid respondió al lehendakari que el País Vasco tiene un régimen fiscal "a la carta". Asimismo, acusó a Euskadi de, "cuando les van peor las cosas", mirar "con envidia" a Madrid.

"Con políticas autoritarias no se crece", dijo Ayuso en un acto con alcaldes y portavoces del PP de los municipios de la comunidad. "Eso ya está inventado, se llama nacionalismo y allá donde se aplica empobrece a la gente", afirmó.

Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, respaldó al lehendakari. "Saben que desde hace tiempo coincido", dijo sobre los riesgos del "dumping fiscal" de Madrid.

"Una menor recaudación supone una menor capacidad de inversión en servicios sociales" iñigo Urkullu Lehendakari