Las diputaciones aprueban medidas fiscales de apoyo a negocios lastrados por el coronavirus

Las diputaciones forales de los territorios de la CAV están poniendo en marcha las diversas medidas fiscales aprobadas en apoyo de los sectores empresariales más afectados por las medidas adoptadas para combatir la propagación de la pandemia de covid y que han supuesto el cierre o fuertes restricciones de negocios como los ligados al comercio, la hostelería, la cultura y el ocio, entre otros.

Así, ayer martes la Diputación de Bizkaia aprobó el Decreto Foral de medidas y deducciones tributarias extraordinarias adicionales relacionadas con el impacto del covid- 19 y que tienen como objetivo ayudar a impulsar la reactivación económica entre contribuyentes, empresas y autónomos del territorio, en especial, en sectores como el comercio y la hostelería.

En la misma línea, la Diputación de Gipuzkoa dio luz verde a una serie de medidas fiscales para ayudar a los sectores más afectados por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, dirigidas especialmente a los colectivos de autónomos y pymes.

La portavoz foral guipuzcoana, Eider Mendoza, confirmó en Donostia que el Consejo de Gobierno Foral aprobó ayer martes el decreto foral-norma que recoge estas deducciones e incentivos, acordados entre las tres haciendas forales de la Comunidad Autónoma Vasca y el Ejecutivo vasco.

Entre las medidas aprobadas en Gipuzkoa se incluyen la exención del pago fraccionado a los autónomos durante los dos primeros trimestres de 2021, al igual que ocurrió en todo el año pasado.

Por su parte, en Bizkaia las nuevas medidas aprobadas vienen a ampliar el listado de las ya adoptadas desde el mes de marzo de 2020, dirigidas a paliar las consecuencias que la crisis económica generada por la pandemia ha provocado entre los sectores económicos más vulnerables, como los trabajadores autónomos y las microempresas.

La nueva batería de medidas incluye, entre otras, la deducción para la reanudación de actividades económicas. Esta iniciativa está encaminada hacia aquellos contribuyentes fiscales cuya actividad económica haya quedado suspendida o seriamente afectada como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias.

Deducciones del 15%



De esta forma, podrán aplicar una deducción del 15% en la cuota de los gastos e inversiones que vayan a realizar en este 2021 para reanudar o recuperar la actividad económica o para adaptarse a las condiciones derivadas de la pandemia.

Esta medida se aplica en particular a los negocios ligados, por ejemplo, a hostelería y restauración, comercio minorista, turismo y eventos y actividades culturales y artísticas. Entre otros gastos e inversiones deducibles, se encuentran las realizadas para implementar canales alternativos de comercialización, como plataformas on line, o de prestación de servicios, como servicios a domicilio. Hay restaurantes o comercio que ante la imposibilidad de vender físicamente en su establecimiento han puesto servicios de delivery y del comercio on line con la consiguiente inversión y aumento de gasto.

También se podrá deducir parte de los gastos o inversiones realizadas para adecuar las instalaciones para respetar la limitación de aforos, la gestión de reservas o garantizar las medidas de prevención.

En el caso concreto de Bizkaia se entiende por actividad económica seriamente afectada aquella cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido, al menos, un 25% inferior al de 2019 o cuyo rendimiento neto en 2020 haya sido, al menos, un 50% inferior al de 2019.

Esta deducción, aplicable en IRPF, IS e IRNR, será incompatible con la establecida para la adaptación a Batuz y con la deducción del plan de digitalización del comercio.