Eduardo Saiz Lekue: "La conexión directa con el cliente da la vida a la marca de consumo"

Salir de un pozo y encontrar un resorte de crecimiento. Cervezas La Salve vio como se "cayó" un 90% de su facturación "de golpe", cuando los bares cerraron y perdió su mayor canal de distribución. El consumo sigue aletargado, el último año ha sido "catastrófico" pero la compañía bilbaina ha encontrado en el ecommerce una nueva fuente de estímulo con los cambios de hábitos de consumo. "No hay mal que por bien no venga y en nuestro plan estratégico una de las líneas de desarrollo de futuro era el comercio on line, y abrimos el canal de las ventas en casa, que se puso en marcha el 7 de abril, poco después del confinamiento", detalla Eduardo Saiz Lekue.

Gracias a esa actividad, La Salve se ha vuelto a "conectar con el cliente, que es, al final, lo más importante para las marcas". "Casi por obligación" la empresa cervecera se ha puesto en el escaparate digital, pero será una línea de trabajo de futuro que permitirá a la compañía adaptarse a un mercado que "va seguir cambiando y de forma más drástica".

Sus competidores también "están explotando esa vía", pero La Salve estima que la apuesta le "está funcionando claramente mejor por la dimensión" que tiene, el posicionamiento de una marca que es la "segunda más antigua del Estado y por ser la cerveza de Bilbao". Todo ello les ha "permitido ganar velocidad".

"Nuestra gran obsesión es ser la cerveza de referencia en Euskadi, pero es verdad que lo que llega de Bilbao tiene ese punto de tracción y estamos funcionando fantásticamente. Fuera de Euskadi, sobre todo vendemos en Madrid, Barcelona y Asturias", afirma Saiz Lekue.

Como le ha ocurrido a tantas empresas, el año ha sido "terrible y ha frenado la evolución" de la compañía, pero La Salve tiene claro que debe competir "desde la diferenciación, la autenticidad y sus valores". En esa dinámica, el ecommerce "pone en igualdad a todas las marcas" y la firma bilbaina ha sido una de las más vendidas por Internet este año.

Por ello, el canal on line ha ganado fuerza y se ha convertido en una auténtica prioridad. "La digitalización es una cuestión de supervivencia a medio plazo, porque la conexión directa con el cliente te permite conocer su evolución y adaptarte de forma más rápida y eficiente. Esa conexión da la vida a las marcas de consumo", destaca el director Cervezas La Salve.

La salve

Un récord frustrado . En enero y febrero, La Salve "llevaba camino de un año de récord en evolución de ventas". La pandemia generó una "caída terrible" y el mercado está "fuera de control". Sin embargo, más allá del parón del consumo están los cambios de hábitos: "Los clientes serán más exigentes, más cualificados y pedirán un tipo de cerveza concreto".