El Gobierno vasco apoyará con 433 millones a las pymes contra el covid

La mayoría de las empresas vascas, en especial las más pequeñas, están siendo afectadas por la crisis económica generada por la pandemia de covid. Ante esta realidad incuestionable, el Gobierno vasco ha decidido volcarse en apoyo de las pymes, que no se olvide constituyen más 90% del tejido empresarial de Euskadi, por lo que más allá del asesoramiento habitual a través de las diferentes sociedades públicas o colaboradoras ha coordinado un plan de ayudas, la gran mayoría a fondo perdido, por importe de 433 millones de euros, según comunicó ayer la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que destacó que pese a la crisis "las pymes vascos no han echado el freno y las inversiones no están paralizadas".

En concreto, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, tras reconocer que "el estado de la situación económica no es bueno", presentó el plan de ayudas para pymes correspondiente a este 2021, que recoge 68 diferentes programas con el presupuesto citado de 433 millones de euros. Estas ayudas, según destacó Arantxa Tapia, tienen como objetivo "la reactivación económica y generación de empleo de calidad, atendiendo especialmente al desarrollo sostenible de Euskadi".

La pandemia de covid deja en Euskadi, según recordó Arantxa Tapia, una caída de la economía del 9,5%, según los datos de descenso del PIB en el año 2020, con un recorte sustancial de la producción industrial del 13,3%, y una tasa de paro del 11,20%. A la vista de ello, desde el Gobierno vasco se está trabajando en coordinación de todos los departamentos para ayudar a la reactivación económica y la generación de empleo.

Tapia recordó que los presupuestos de su Departamento han crecido un 9% y que el objetivo de las ayudas en marcha pasa por "impulsar la modernización y competitividad del tejido empresarial vasco".

Aunque buena parte de los programas de ayudas son conocidos por las pymes de Euskadi no hay que olvidar que con la coordinación de todas las áreas se han implementado nuevas ayudas como Azpitek para la adquisición y actualización del equipamiento para la investigación; los nuevos programas de reshoring y diversificación para que las empresas identifiquen los puntos críticos de sus cadena de valor y puedan contar con proveedores locales que evite cortes de suministro en caso de restricciones como las acontecidas en esta pandemia; la reactivación y aumento de las becas de internacionalización, de hecho este año se concederán a jóvenes vascos cualificados 625 becas; las ayudas para el desarrollo e impulso del producto local o la respuesta al cambio climático.

La consejera Arantxa Tapia y el director general del Grupo SPRI, Aitor Urzelai, presentaron el catálogo completo de ayudas y anunciaron, además, la celebración de unas jornadas telemáticas los próximos días 24, 25 y 26 de febrero, en las que las empresas vascas podrán conocer los detalles de cada una de las líneas de ayudas y encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. Por ahora, según destacó Urcelai, "se han apuntado ya unas 1.200 empresas".

Aitor Urcelai destacó que "tenemos un plan adecuado a la situación actual que estamos viviendo" pero dejó claro que además de ayudar a corto plazo, también "tenemos la mirada puesta en el futuro, en el medio y largo plazo", con el objetivo de "acompañar a las empresas vascas en su camino a una mayor competitividad".

Aunque uno de los objetivos es apoyar a las empresas que están sufriendo los efectos de la pandemia de covid, "la función principal de estas ayudas es impulsar proyectos que sean capaces de aprovechar las nuevas oportunidades que están surgiendo", por lo que de los más de 433 millones de euros, el 40% del presupuesto de las ayudas se va a destinar a programas ligados a I+D+i. Se van a apoyar proyectos de transformación digital, emprendimiento, desarrollo industrial, internacionalización, economía circular, transición energética o industria alimentaria, entre otros.

Además de los programas de ayudas, el Gobierno vasco recuerda que tiene líneas de asesoramiento y financiación.

