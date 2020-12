El producto local la apuesta vasca en alimentación

Eroski, gran impulsor de la venta de productos de proximidad en sus tiendas, constata un crecimiento del 15% este año con la pandemia de covid

LA pandemia de coronavirus ha acentuado tendencias que ya estaban ahí pero que ahora están cogiendo un peso específico importante. Y en Euskadi, una de ellas, en alimentación, es la creciente demanda de los consumidores por productos frescos locales, producidos en proximidad, normalmente de mejor calidad porque transcurre menos tiempo desde su producción a su consumo, y cuyo consumo ayuda a reducir la contaminación derivada de un largo transporte. Esta ha sido, además, una apuesta distintiva del grupo vasco Eroski que ahora está viendo como aumenta la demanda, al igual que la del comercio online, por lo que ha decidido invertir en el País Vasco, en mitad de la crisis lo que demuestra su confianza en el futuro, en una moderna plataforma logística en Gasteiz para afrontar los nuevos retos planteados por los consumidores vascos.

Esta próxima primavera pondrá en marcha en Jundiz un moderno almacén refrigerado para atender a una realidad que muestra que las ventas de alimentos frescos de origen local han subido en todas las secciones y acumulan un crecimiento del 15% en los seis primeros meses del ejercicio en la CAV. A la cabeza de dicho aumento, según los responsables de Eroski, destacan los productos locales de las secciones de charcutería y carnicería con incrementos del 15,6% y del 17,4%, respectivamente.

También las frutas y hortalizas de Euskal Herria han elevado sus ventas, más de un 15% sobre el mismo periodo del año anterior. Igualmente, la pesca que cada día entra en los puertos vascos también tiene siempre un espacio reservado en los mostradores de las pescaderías de Eroski, con un alza del 13% en sus ventas.

En el caso de Nafarroa, las ventas de frescos de origen local han crecido un 14,3%. A la cabeza de dicho crecimiento los productos de origen local de las secciones de charcutería y carnicería –especialmente la carne de vacuno certificada por la IGP Ternera Navarra con la marca propia Eroski Natur, el cordero con IGP o el pollo Natur con sello Reyno Gourmet de Navarra– con alzas del 17,6 y del 15,5%, respectivamente. También las frutas y hortalizas navarras han aumentado sus ventas más de un 13% sobre el mismo periodo del año anterior.

Y esta tendencia, que se ha acentuado este año con motivo de la pandemia de coronavirus y de la mayor conciencia de los consumidores vascos por hábitos más saludables y menos contaminantes, ya vienen de antes. De hecho, según el grupo de Elorrio, el crecimiento de las ventas de productos locales en los supermercados de Eroski entre 2016 y 2019 había alcanzado un 36% en el caso de la CAV y del 46% en el caso de Nafarroa.

El consumo de productos alimenticios locales tiene una serie de ventajas, recuerdan en Eroski, y además forma parte del compromiso del grupo con sus clientes por ofrecerle una oferta más saludable. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el apostar por el producto local "nos permite ser uno de los principales actores vertebradores del sector primario en Euskadi". "Nuestra relación con los productores locales va más allá de una mera relación comercial de compraventa. Esta relación nos permite participar o crear proyectos conjuntos que permitan el desarrollo del sector, ya sea desde un punto de vista de gama o surtido, o desde la logística".

Para hacerse una idea de lo que supone, en cifras, el consumo de productos locales. Eroski compra a 1.800 proveedores de la CAV por 650 millones de euros y a 400 de Nafarroa, por 220 millones de euros.

'On line' Junto al auge de la demanda de productos locales, este año se ha producido un incremento notable de las ventas on line en el sector de alimentación. Y esta es otra razón más para que Eroski haya decidido invertir en logística pensando en un futuro que ya está aquí. "La visión general que tenemos es que la pandemia ha hecho despertar este canal". Hay que tener en cuenta que la venta on line en alimentación siempre ha ido a la zaga porque era una actividad que no se relaciona con actividades de ocio sino con algo rutinario como es la alimentación pero con la pandemia se han roto barreras y el consumidor repite.

En el caso de Eroski la demanda ha subido "exponencialmente". "Nos hemos adaptado a esa demanda multiplicando hasta por 4 la capacidad de respuesta". Con los últimos datos de Nielsen, en Eroski señalan que "casi la mitad de los nuevos clientes que hemos hecho durante el confinamiento se han quedado con nosotros".

"Ya éramos líderes del mercado on line en el País Vasco, pero con la pandemia hemos afianzado nuestras posiciones llegando incluso durante el mes de junio a cuotas de mercado cercanas al 60% con lo cual podemos concluir que más de uno de cada dos euros que se compran en Euskadi pasan por Eroski".

Eroski

Producto local. Ha crecido un 15% este año a sumar al 36% contabilizado entre 2016 y 2019 en la CAV y al 46% en Nafarroa.

Proveedores. En alimentación Eroski trabaja con 2.200 productores en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, a los que compra productos por unos 870 millones de euros anuales.

Nueva Jundiz. El nuevo almacén de productos frescos de Jundiz contará con 17.600 metros y moverá unas 407 toneladas diarias: 177, de fruta; 104, de charcutería; 59, de yogures; 41, de carne y 25, de pescado.

Comercio on line. En el sector del comercio de distribución de alimentación, Eroski es líder en la Comunidad Autónoma Vasca. En junio, según Nielsen, la cuota de mercado del grupo de Elorrio superó el 58%