Los empresarios de la estiba aceptan la mediación ministerial

El primer paso para desbloquear el conflicto laboral en el puerto de Bilbao y finalizar con la huelga de los estibadores parece que se ha dado tras aceptar ambas partes, empresas y sindicatos, la hoja de ruta propuesta por el Ministerio de Trabajo español. Los representantes sindicales fueron los primeros en dar por buena la mediación gubernamental y el jueves la sociedad Bilboestiba-Centro Portuario de Empleo (CPE), y las empresas que operan en el puerto de Bilbao, -Toro y Betolaza, Cosco, SLP y Bergé-, mostraron su disposición favorable a participar en el proceso negociador propuesto por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Aunque parece increíble a estas alturas del conflicto, todavía está en el aire las dudas de ambas partes sobre cuál es la legislación vigente para la estiba portuaria tras las resoluciones europeas que obligan a liberalizar este sector económico.

Es por ello que las empresas han aceptado negociar, tal y como propone el Ministerio y han aceptado los estibadores, pero han condicionado su participación al cumplimiento "estricto" de la legislación vigente, algo que visto desde fuera no tendría que ser tan complicado de solventar en un estado de derecho.

Para Bilboestiba la legislación vigente supone dejar fuera de la negociación del convenio colectivo del personal que trabaja en el puerto de Bilbao las tareas complementarias a cargar y descargar los buques o sea, por ejemplo, el movimiento entre almacenes o camiones, "al haber sido legalmente excluidas", según su interpretación de la ley.

Por ello, la Sociedad de Estiba y Desestiba del puerto de Bilbao aclaró para que no quedasen dudas que se ha de excluir la realización de las actividades correspondientes al transporte horizontal, "asunto ya interpretado y ratificado por el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco" y, en general, "toda aquella materia sobre la que las partes no estén legalmente legitimadas a los efectos".

En su respuesta a la Autoridad Laboral, Bilboestiba tomó la palabra a los sindicatos de la estiba, - que se ofrecieron a replantear los paros si las empresas aceptaban negociar según la hoja de ruta ministerial-, y considera "indispensable" la desconvocatoria de la huelga que se mantiene en los muelles del mayor puerto vasco desde el pasado 9 de octubre y el mantenimiento de los ritmos de trabajo en parámetros considerad "normales".

Como se recordará, tal y como transmitió en su momento Bilboestiba a la Dirección General de Trabajo, la "raíz" de este conflicto laboral está en los recientes cambios legislativos aprobados para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, "que supone la transformación del servicio portuario de manipulación de mercancías y afecta singularmente a las tareas complementarias, que ya no forman parte del servicio portuario de estiba y quedan excluidas de la negociación colectiva, como reiteradamente, además, ha señalado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y confirmado el Tribunal Supremo".

En el caso de que no se lograse un acuerdo tras este proceso de negociación tutelada por la directora general de Trabajo, Bilboestiba propone que las partes se sometan a un arbitraje para resolver las cuestiones que no se hayan podido consensuar y alcanzar un acuerdo definitivo que "no dilate innecesariamente el conflicto laboral" en las instalaciones del puerto de Bilbao.