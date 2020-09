Muere un trabajador tras caer desde el tejado de una empresa de Trapagaran

Un trabajador, de 25 años de edad, ha fallecido este viernes tras caer desde el tejado de la empresa Productos Tubulares de Trapagaran, según ha informado el sindicato LAB en un comunicado.



Según ha señalado la central sindical, la víctima era empleado de Langoitia Estructuras Metálicas, subcontrata de Igorre, y se ha precipitado al vacío desde una altura de "entre 15 y 20 metros".





25 urteko langile bat hil da Trapagan, eta jada iaz baino lan istripu hilgarri gehiago gertatu dira aurten Euskal Herrian. Aski da! #PrekarietateaHiltzailea



En un comunicado,ha señalado que "lo ocurrido este viernes no es nuevo porque todos los años tenemos este tipo de accidentes laborales provocados por caídas desde altura". En su opinión, "aunque estos accidentes son conocidos, en la práctica no se toman medidas para evitar que vuelvan a ocurrir porque parece que los responsables de las administraciones públicas no tienen conocimiento de ello".En ese sentido, desde el sindicato se han preguntado "dónde están los responsables de la administración para denunciar esta nueva muerte" y, también "qué cambios y qué pasos están dispuestos a dar para frenar esta situación y este modelo".LAB tiene "claro" que "losno son producto del azar o de la casualidad, sino resultado de las relaciones laborales, la precarización, la normativa laboral y la subcontratación que se dan". En ese sentido han remarcado que "este año, todo ha sido especial, hemos estado confinados y, sin embargo, ya hay más accidentes laborales mortales respecto al año pasado, sumando Euskadi y Navarra".En este sentido, el sindicato ha recordado que" entre Euskadi y Navarra, y este ejercicio, "y sin finalizar el año, son ya 47 las personas muertas y un trabajador sigue desaparecido en el vertedero de Zaldibar", lo que evidencia, para LAB, "que evidentemente, no se ponen medidas para que los trabajadores no pierdan la salud y la vida".Finalmente, han querido trasladar su "solidaridad y apoyo a los familiares y compañeros del fallecido y extienden ese apoyo al entorno de todos los trabajadores fallecidos".