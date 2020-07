Ya no se podrá despedir a nadie por bajas médicas

La Ley que deroga el artículo 52 d. del Estatuto de los Trabajadores, que avala el despido objetivo por bajas médicas acumuladas por un tiempo determinado, ha sido aprobada definitivamente sin cambios con el voto en contra de VOX y la abstención del PP.

La mayoría del Pleno de la Cámara Alta ha respaldado la Ley, con 161 votos a favor, 5 en contra y 95 abstenciones, tras rechazar el veto planteado por VOX, de forma que es aprobada sin ninguna modificación respecto al texto original del decreto ley aprobado por el Gobierno en febrero.

El senador socialista Juan Antonio Gilabert ha defendido la eliminación del artículo 52.d porque "sobraban razones para quitarlo" ya que emanaba "desconfianza sobre los médicos o las mutuas" y perjudicaba en mayor medida a discapacitados, mujeres y personas de mayor edad.

Además, ha recordado, "cuando una persona se cura y se cuida" está ayudando a su entorno, ya que las causas más comunes de absentismo por enfermedad se basan en dolencias víricas, es decir, "cuando una persona no va a su puesto de trabajo, evita contagios".

En la defensa de su veto, el senador de VOX senador Jose Manuel Marin ha asegurado que con la derogación del despido por enfermedad "no se conseguirá la flexibilidad del mercado de trabajo, si no un incremento del absentismo laboral", por lo que ha considerado que se trata de una ley "inadecuada". También "inoportuna", porque elevará el paro, cuando lo que necesita el mercado de trabajo es una reforma con "amplios consensos" y no una derogación.

La senadora popular María Teresa Ruiz-Sillero ha dejado claro que esta ley "no supone el inicio de la derogación de la reforma laboral del PP y que el artículo 52.d ya existía antes de la misma, en tanto que la senadora de Ciudadanos Carlota Santiago ha apuntado que "el Gobierno está vendiendo como bandera lo que apenas es un remiendo". "Debemos ser muchísimo más ambicioso con las reformas, estamos en momento histórico que requiere más consensos para la reconstrucción del país", ha añadido Santiago.

También ha considerado discriminatorio el artículo derogado el senador de Junt per Catalunya Josep María Cervera, tanto por razón de discapacidad o de género, algo en lo que ha incidido también la senadora de Izquierda Confederal Sara Vila, quien ha señalado que el veto de VOX busca que las mujeres se queden en casa.

El despido por enfermar afecta a los trabajadores que sufren dolencias, porque al final terminan también despedidos, así como a los progenitores, fundamentalmente mujeres, que se ven obligadas a ausentarse para ir a buscar a sus hijos enfermos al colegio.

"Hay que acometer reformas, porque la reforma laboral sigue en vigor y ni nos gusta ni nos va a gustar, pero no se acostumbren a legislar vía decreto", ha indicado la senadora del grupo vasco Nerea Ahedo, a lo que se ha sumado el senador de Esquerra Republicana Bernat Picornell, quien ha pedido abordar cuanto antes la derogación de la reforma laboral "en su totalidad".

El 25 de marzo, el Pleno del Congreso convalidó este decreto ley que debía ser ratificado cuanto antes para evitar una sanción europea, ya que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) obliga a España a corregir este aspecto de la normativa laboral.

La mayoría del Congreso apoyó que el proyecto de Ley se tramitara con procedimiento de urgencia para evitar su debate en Comisión, de forma que la ley pasó a la Cámara Alta, en la que se ha tramitado con urgencia y en lectura única siendo debatida solo en Pleno.

El artículo 52.d avalaba el despido objetivo "por faltas de asistencia al trabajo aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5 % de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses".