José Andrés lanza el Fondo de Desastre Climático para recaudar 1.000 millones

El chef José Andrés ha anunciado este viernes el lanzamiento del Fondo de Desastres Climáticos, un proyecto de su ONG para lograr 1.000 millones de dólares en la próxima década para ayuda a la gente afectada por la crisis climática, que empieza con una dotación de 50 millones.



El objetivo, explica Andrés en un vídeo colgado en sus cuentas de redes sociales, es "ayudar a comunidades en primera línea, es una lucha para que la gente con hambre pueda comer y también una lucha contra la crisis climática que nos rodea".





People of the World€Big news to meet Big challenges! @WCKitchen launched our Climate Disaster Fund—a commitment of $1 Billion to help people hurt by extreme weather caused by the climate crisis. This is a fight so hungry people can eat—I hope you join us! https://t.co/r0lTmMRM1O pic.twitter.com/aMRjyql9li