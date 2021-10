Greta Thunberg se manifiesta en Londres días antes de la COP26

La activista sueca Greta Thunberg acudió en la tarde del viernes a una manifestación convocada en Londres por diversas organizaciones medioambientales para protestar contra la financiación a los combustibles fósiles, a dos días para que comience en Glasgow (Escocia) la cumbre del clima COP26.



En la protesta, que tuvo lugar frente a la sede central del banco Standard Chatered en la capital británica, participaron decenas de manifestantes de organizaciones ambientalistas como Climate Justice, Fridays for Future y Young Climate Warriors.



"Nos estamos manifestando en contra de Standard Chartered Bank, que es uno de los principales asesinos climáticos en todo el mundo, es uno de los principales inversores en minas de carbón y petróleo en África, Filipinas y América Latina", declaró la activista mexicana Adriana Calderón.



Thunberg, de 18 años, llegó una hora después del comienzo de la protesta. Lo hizo en coche y acompañada de varias manifestantes, y abandonó el lugar minutos después, escoltada por miembros de la policía debido a la presión mediática.



Momentos antes de la manifestación, la activista publicó un tuit donde decía: "Semana de protesta escolar ciento sesenta y siete. Estamos hoy frente al banco Standard Chatered para pedirles que dejen de financiar la destrucción"





School strike week 167. Today we're outside @StanChart asking them to stop funding our destruction. Banks still pour fantasy amounts into fossil fuels, destabilising the planet and putting many people's lives at risk. #FridaysForFuture #CleanUpStandardChartered #UprootTheSystem pic.twitter.com/6N9EI2A7fR