Alberto San Juan será Balenciaga en la serie de Disney+

La ficción televisiva sobre Cristóbal Balenciaga ya tiene el rostro de su protagonista. El actor Alberto San Juan es el encargado de dar vida desde este lunes al modista de Getaria en el rodaje de la serie producida por Disney+ y dirigida por Jose Mari Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregi que ha arrancado en Donostia. Con más de 90 decorados repartidos por Euskal Herria, Madrid y Francia, 2.000 figurantes y un equipo artístico de primer nivel que incluye profesionales nominados al Oscar, la producción, que finalizará el 8 de octubre, se presenta como una de las grandes apuestas de la compañía de Mickey Mouse.

Alberto San Juan encarnará al diseñador más icónico del mundo, Cristobal Balenciaga.

Con este notición arranca el rodaje en España y Francia de nuestra nueva Serie Original #Balenciaga (título provisional), que recrea la vida y el legado del creador español.

DE LA GUERRA CIVIL A LOS 70

Las primeras tomas de la futura serie sobre Balenciaga, título provisional de la ficción, se han tomado este lunes en Donostia. Ha sido el arranque de. Además de en la capital guipuzcoana, la serie se grabará, como no podía ser de otra manera, en la localidad natal del modista,, así como en otros puntos de Euskal Herria – Irun, Azpeitia, Hondarribia,, Gasteiz, Biarritz, Iruñea– y Madrid y en tres ciudades francesas que tuvieron suma importancia en su trayectoria profesional: París, Burdeos y Toulouse.La que es la segunda producción original en el Estado de la compañía estadounidense está creada por el tándem guipuzcoano formado por–tres de los cineastas detrás de Moriarti Produkzioak, nombre propio de la historia reciente del cine del territorio tras firmar, entre otras, Loreak, Handia y La trinchera infinita–, al que se le ha unido la también guipuzcoana Lourdes Iglesias, y protagonizada por Alberto San Juan. "En cuanto llegó a la prueba sentimos que habíamos encontrado a nuestro Cristóbal Balenciaga", ha explicado el trío de directores a través de una nota de prensa.Con presencia en casi todas las escenas de la serie, San Juan ha tenido que meterse en la mente del modista getariarra, aprendiendo incluso a coser y a manipular una tela. "en varios idiomas y con un paso de tiempo de varias décadas entre el principio y el final", ha indicado el propio intérprete, ganador de dos premios Goya –mejor actor protagonista por(2008) y mejor actor de reparto por Sentimental (2021)– y quePor el momento, no ha trascendido ningún nombre más del reparto de una producción que parece no haber escatimado en gastos. Así lo atestigua el equipo técnico formado por un centenar de profesionales que se han incorporado al rodaje y entre los que figuran varios ganadores y nominados al Goya y hasta al Oscar. Es el caso de laque optó al galardón por su trabajo en la película de acción real de Mulán y que, ahora, se enfrenta al legado de uno de los más grandes modistas del mundo. Para esa labor no estará sola, ya que le acompañará el figurinista Pepo Ruiz Dorado y un departamento integrado por 30 personas que tratarán de recrear los diseños.A ellos hay que sumar profesionales habituales en la filmografía de loscomo el director de fotografía Javier Agirre; el director de arte Mikel Serrano; loslos montadores; y el coordinador de postproducción Laurent Dufreche; y otros que se incorporan al equipo como la maquilladora Karmele Soler y el peluquero Sergio Pérez Berbel.Todo este equipo tendrá la ardua labor de ambientar varias décadas de historia,, en los que falleció a los 77 años.La historia se narrará en un total dey todavía carece de fecha de estreno, aunque todo apunta a que tras el rodaje, la serie necesitará de un tiempo considerable de postproducción. Para 2024, Disney+ confía en contra con 60 series originales en su plataforma. Entre ellas habrá espacio para uno de los personajes más ilustres de la historia vasca.