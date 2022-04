Karmento: "Artista o loca, nunca olvido mis raíces"

"A medio camino entre el folclore y el pop". Ahí es donde se siente cómoda la cantautora albaceteña Karmento, que ofrecerá un concierto en Barakaldo Antzokia este jueves, a las 20.00 horas, con entradas a 15 euros. El recital, en el que el público se ubicará en el propio escenario, servirá como estreno en Euskadi de su disco Este devenir (El Tragaluz). "Artista o medio loca, nunca olvido mis raíces", explica la cantante.



El concierto de Karmento se incluye en el ciclo 360º de Barakaldo Antzokia, que agrupa unas actuaciones musicales que el teatro propone "con el público dentro del propio escenario", explican. La cantautora actuará en formato de cuarteto. Con ella a la voz estarán Emilio Abengoza (guitarra acústica y teclado), Alvany Gabriela Guédez (violín) y Rosario Herreros (percusión).





Vídeo de 'La manchega en la azotea'

SONIDOS DE RAÍZ

. "Lo de la k es por esas cosas que hace una para crear un alter ego que esté lo suficientemente cerca como para no olvidar quien soy, y lo suficientemente lejos como para no poner en peligro mi libertad –explica–. Y es que la libertad es el valor que guía mis pasos, tanto en lo personal como en lo profesional", indica la cantante, que, publicado hace casi siete años, al que ha seguido Este devenir, que sigue ligado a la canción de autor y a la música folk, que ella impregna, según la ocasión, de copla, flamenco, música étnica o las propias seguidillas manchegas. Canciones como Danzar sobre la tierra, El amor y la esfera o Llegan ya las danzas "están impregnadas de", explica la cantautora de Bogarra.Siento la pertenencia a mis raíces, y en ellas encuentro gran parte de las explicaciones con las que comprender el mundo,", prosigue Karmento. "La música forma parte de mí, y me regala un canal para expresar todo aquello que observo, siento y temo; también inevitablemente todo lo que amo", prosigue. En su segundo disco ha grabado un repertorio con "esa idea del pop que se acerca al folclore, o al revés", otorgando "toque más fresco a lo antiguo", concluye.