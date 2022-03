Los 'nuevos' Idles desembarcan en Bilbao

El reputado grupo de post–punk Idles regresa este lunes a Bilbao tras su éxito en un ya lejano Bilbao BBK Live en el inicio de una minigira estatal que pasará también por Madrid y Barcelona. El quinteto británico repasará sus éxitos y las canciones de su cuarto y reciente Crawler (Partisan Records. Pias) en una velada que contará también como invitados con Bambara y Witch Fever.

Tras el aplazamiento europeo de la gira de su anterior álbum, Ultra mono (2020), Idles, una de los iconos tractores del post–punk actual británico en la escena internacional, regresa a Bilbao esta noche antes de actuar el miércoles en Barcelona y el jueves en Madrid. En las tres ciudades contarán con Bambara y Witch Fever como artistas invitados, a partir de las 19.00 horas. Las entradas están a la venta en taquilla y en lasttour.net.

Vídeo de 'The Beachland Ballroom'





Idles, que se dieron a conocer y establecieron con temas fieros como Never fight a man with a perm o Danny Nedelko, llegan a Santana 27 con un nuevo disco, Crawler, menos extrovertido y fiero –en lo formal y musical–, pero más oscuro, contenido, valiente y experimental, alejándose del after–punk mainstream y abrazando nuevos aires y texturas en sus 14 canciones, especialmente en su oscura primera mitad.

Destacan en él canciones como la tensa Car crash, la acelerada y punk Wizz y, especialmente, el aire novedoso de The Beachland Ballroom, marcado por un evidente tono soul. "Es la más importante del disco. Ser capaz de escribir una melodía de soul como esta me hizo ir... Estamos en el lugar donde realmente podemos acceder a esas grandes salas y ser creativos", según el cantante.

"Es una especie de alegoría sobre sentirse perdido y saber superarlo.", apostilla. Por su parte, Bowen explica que "no sabía que Joe podía cantar así". En opinión del guitarrista de Idles, "ha estado tratando de escribir Be my baby desde el principio pero no quería ser el tipo punk que usa la ropa de Motown. Él quería sentirse natural, y esta canción lo es", concluye.