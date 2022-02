Anari: "Me gusta tocar sola aunque he pasado momentos de inseguridad"

A pecho descubierto en Bilbao. Así actuará Anari Alberdi este sábado en Euskalduna Jauregia, a las 18.30 horas, gratis, en el marco del programa Gozatu Euskalduna. Saldrá al escenario sola, con su voz, su guitarra acústica y esos ritmos pausados plenos de melancolía y emotividad que han convertido a la compositora y cantante de Azkoitia en la cantautora rock vasca más importante del siglo XXI. "Me gusta tocar sola aunque he pasado momentos de inseguridad", asegura a DEIA la cantante euskaldun, que vive el 25º aniversario de su carrera.

El Urban Hall de Euskaldun acogerá este concierto acústico y en solitario de Anari. Al contrario de sus recitales habituales, como el que ofrecerá el próximo 12 de marzo en Getxo, en Muxikebarri, en Bilbao no estará acompañada por su eléctrica y tensa banda, compuesta por el batería Mikel Abrego, el bajista Drake, el teclista Mariano Hurtado y el guitarrista Ander Mujika, ex–miembro de Napoka Iria y colaborador actual de Jabier Muguruza.

Anari Akustikoan presentará a la azkoitarra en un formato poco habitual, para regalar a su público "una hora de intimidad" con su guitarra acústica y "una cuidada selección" de sus mejores canciones. "He pasado momentos de inseguridad al hacer bolos en solitario, pero hoy es el día en que me gusta tanto tocar con la banda como sola", explica. "Para la gente que me conoce desde que empecé a tocar, es algo del pasado, de mi origen, pero para el público más joven es algo nuevo. Es interesante esa simbiosis", apostilla.

Al ser cuestionada por cómo se modifica su propuesta en formato acústico, Anari indica que "las canciones toman una dimensión distinta". Y, en su opinión, afecta "tanto a los textos como a la propia interpretación" del repertorio. Al tocar en acústico, formato que "siempre he alternado" y que, por lo tanto, "no se debe a la pandemia", la intensidad de su música "se mide en otros parámetros", contesta la azkoitiarra, para quien "tocar sola es un reto que ahora mismo estoy disfrutando mucho".

25º aniversario



Este 2022 se cumplen nada menos que 25 años desde que Anari publicara su debut homónimo, aquel disco fantástico que trasladó al euskera una lírica y un modo de entender el rock de autor compartido con artistas alternativos de reputación intachable como Thalia Zedek, Nick Cave, The Walkabouts, Low o PJ Harvey a través de canciones de arreglos espartanos pero un lírica desbordante como Galderak 1, Gure mundua o Minaren funtsa. "A priori, no soy nada nostálgica y no sé si caeré en la tentación de celebrarlo de alguna manera", responde, para asegurar después que "nunca se sabe, y menos a esta edad y en estos tiempos tan extraños en los que a mí por lo menos, me apetece celebrarlo todo".

Zure aurrekari penalak (bIDEhUTS), publicado hace siete años, es el último álbum de larga duración de Anari. Desde entonces, ha editado el EP Epilogo bat y varios singles, uno compartido con Zedek, el n.º 4 de la serie cOCUPAGES, y el más reciente, Orain entzungo duzu hau€, que incluye dos canciones: la magnífica versión de la lúdica y revolucionaria Vinu, cantares y amor, de su compañero de sonido Nacho Vegas, y la inédita Efemerideak. "La versión es actual, pero la cara b tiene unos cuantos años. La tocaba en directo, pero no la había grabado", indica Anari, que concluye asegurando sobre su esperado y futuro álbum que "quisiera pensar que estoy entre el disco anterior y el siguiente; el tiempo dirá".