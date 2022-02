Luna KI acercará su 'autotune' al ZEID Fest del BEC de Barakaldo en abril

La cantante de origen cubano Luna KI, que se hizo famosa con su retirada del Benidorm Fest porque la organización le prohibió el uso del autotune en directo, es la última incorporación al Zeinen Ederra Izango Den Fest (ZEID Fest), que se celebrará en el BEC de Barakaldo el próximo dos de abril. El cartel está ya a punto de cerrarse pero incluye ya a artistas contrastados como Zetak, Gatibu, Iseo & Dodosound y Tantxugueiras, entre otros.

A diferencia lo ocurrido en Benidorm Fest, ZEID Fest sí "abre sus puertas" a la cantante Luna KI, que se hizo popular al retirar su canción Voy a morir al negarse a cantar en la antesala de Eurovisión 2022 sin autotune, efecto que da la voz un tono robótico. "Eurovisión no es un concurso de habilidades vocales", defendió la vocalista cubana, para quien la utilización de ese instrumento electrónico "es parte de la esencia de mi canción".



Vídeo 'Voy a morir'

"Podría haber dicho una excusa, algo relacionado con mi salud, pero como artista es muy importante la verdad. Sobre todo la verdad de mi arte, de cómo está hecho. No me voy a avergonzar de ello", reivindicó en una grabación en su canal de YouTube. "No me hubiese presentado si hubiese sabido que las cosas iban a ser así", puntualizó antes de defender que el uso del autotune "es parte de la esencia de esta canción, no solo como herramienta del directo o de la interpretación, sino también de la composición, del concepto".

"Un valor de futuro". Así definen desde la organización de ZEID Fest a Luna KI, el nombre del proyecto musical de la cubana Luna Górriz, que en los últimos tiempos se ha posicionado como "uno de los valores de futuro de la nueva música urbana" del Estado. Su repertorio cuenta con una gran variedad de referencias que van del trap al K–Pop y su imagen "no está dejando a nadie indiferente, aportando un giro ideológico necesario que da voz a las nuevas generaciones".

Ritmos diversos ZEID Fest, que se celebrará el próximo dos de abril en el BEC, sigue sorprendiendo con la incorporación a su cartel de nuevos nombres, para el que ya están confirmados Tanxugueiras, Zetak, Zoo, Gatibu, Iseo & Dodosound, Los Chikos del Maíz, el dúo María Arnal & Marcel Bagés, Sua, Adrianna Gaultier y En Tol Sarmiento (ETS). "Es un festival para todos y todas", explican.

Surgido como "una demostración de lo que somos capaces de hacer cuando todos y todas trabajamos juntas", esta cita en el BEC busca que "la música sea una excusa para juntarnos con nuestra gente, un lugar en el que poder disfrutar de una experiencia única, inspirando momentos de optimismo y felicidad, y fomentar valores como la colectividad, la integridad, la pasión, el optimismo, la diversión y la diversidad", explican.

La filosofía del festival, "el primero grande tras la pandemia" y que cerrará su cartel en breve tiempo, es la misma que convirtió en un himno la canción de Zetak Zeinen ederra izango den. "Lo importante del festival es que sea de y para todos y todas, más allá de géneros, edades, países, clases sociales y razas".

Viajes organizados La organización pondrá en marcha un servicio de autobuses para asistir al festival desde Iruñea, Donostia, Gasteiz, Irun, Altsasua, Lizarra, Tafalla, Eibar, Zarautz, Baiona, Biarritz, Hendaia, Errenteria, Azpeitia, Tolosa, Beasain, Arrasate, Durango, Gernika y Amorebieta. El regreso al lugar de origen será 30 minutos después de la finalización del festival. Toda la información sobre los viajes organizados se puede encontrar en https://www.divertisenvivo.com/producto/viajes-zeid-fest-2022/