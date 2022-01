Basauri podría acoger un macrofestival en verano

Basauri podría acoger un macrofestival este verano en los terrenos de La Basconia, según publican algunos medios locales. La promotora del multitudinario Mad Cool Festival, que se ha celebrado con éxito en Madrid durante cuatro años, estaría detrás de la propuesta, impulsada por un promotor musical vasco con gran experiencia.

Medios locales como Geuria y Bidebieta Irratia han adelantado que la promotora de Mad Cool Festival estaría en negociaciones con el Ayuntamiento de Basauri para ubicar en la localidad un gran festival musical de cara a este verano. Según estas fuentes, el emplazamiento del evento sería los terrenos de la antigua fábrica de La Basconia, en el barrio Basconia – Larrazabal. El terreno, un solar de catalogación industrial que cuenta con 130.000 metros cuadrados de extensión, es propiedad de la Entidad Estatal de Suelo del Gobierno de España (SEPES).

Tras esta iniciativa estaría el promotor musical vizcaino Javier Arnaiz, que cuenta con una amplia experiencia de dos décadas ligada a la organización de conciertos y festivales. El bilbaino fue uno de los integrantes de Last Tour (en su día Last Tour Internacional), la promotora que puso en marcha el Bilbao BBK Live, en Kobetamendi, y el Azkena Rock Festival, en Vitoria – Gasteiz. Tras su salida de la promotora vasca, Arnaiz impulsó el Mad Cool Festival en Madrid, en 2015, y lo ha convertido en el festival estatal más multitudinario.

Mad Cool, que celebrará su quinto aniversario este año tras una cancelación de dos años por la pandemia, tendrá lugar en Madrid entre el 6 y el 10 de julio y contará este año con la presencia de artistas como Metallica, Imagine Dragons, The Killers, Stormzy, Muse, Queen of the Stone Age, Faith no More, Alt – J, St. Vincent, Deftones, Foals, The War on Drugs, Churches, Wolf Alice, Yungblud, Phoebe Bridgers, Jamie Cullum, Haim y Parcels, entre otros artistas. Contactos para acercar a Basauri a artistas de primera fila, si existiera presupuesto para ello, no le faltan al promotor vizcaino.