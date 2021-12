El exitoso Shawn Mendes actuará en el BEC en 2022

Una de las jóvenes estrellas actuales del pop, Shawn Mendes, se estrenará en Euskadi con un único concierto que tendrá lugar en el BEC de Barakaldo en 2022, en el marco de su gira Wonder: The World Tour, que también tendrá fechas en Madrid y Barcelona. El joven cantante canadiense actuará el próximo 15 de mayo, con King Princess como artista invitada.

Shawn Mendes, modelo, actor y cantante, está arrasando con su gira actual, en la que está presentando su último disco, Wonder (Island Records), editado el año pasado. El domingo 15 de mayo de 2022 se presentará en el Bizkaia Arena de BEC!, donde ofrecerá sus éxitos, canciones como There´s nothing holdin´ me back, Summer of love, Treat you better, su himno Señorita, compartido con su ya expareja sentimental, Camila Cabello, de la que acaba de separase, o su single actual, su balada It´ll be okay, que parece dedicársela a la cubana.

Las entradas para el concierto de Mendes, icono de una nueva masculinidad que no le tiene miedo a vestirse con ropas femeninas o pintarse las uñas, se podrán adquirir a partir de las 10.00 horas del próximo martes, día 14, a través de entradas.com. También habrá disponibles Packs Vip para este show y solo se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por compra. En esta gira, a Shawn Mendes se le unirá como artista invitada King Princess (Mikaela Straus en el DNI), que desgranará en el BEC las canciones de su autobiográfico disco Cheap queen (Zelig).