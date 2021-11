El próximo sábado 27 de noviembre se publicará DalecandELA The Soundtrack, el disco contra la ELA

El próximo sábado 27 se publicará DalecandELA The Soundtrack, el disco contra la ELA en el que participan más de un centenar de músicos de Bizkaia. "Hemos puesto la banda sonora a la lucha contra la ELA", explicaron ayer lunes sus impulsores, entre ellos Jaime Lafita, afectado por la enfermedad, en un encuentro en Muxikebarri, en Getxo, centro que acogerá el mismo día un doble concierto en el actuarán Last Fair Deal, El Inquilino Comunista, McEnroe, The Fakeband, Los Brazos y Smile, entre otras bandas.









"El sábado 27 era un día especial, emotivo e importante", explicó la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, en la presentación del disco, incluido en el proyecto Fair Saturday, movimiento de apoyo a causas sociales y solidarias a través de la cultura. El álbum DalecandELA The Soundtrack tiene por objetivo "visibilizar la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica", indicó Agirre. Desde la asociación Dale Candela se consideró "un orgullo" contar con un Ayuntamiento que haya apoyado de manera incondicional esta iniciativa.

El disco, que saldrá a la venta el sábado 27, incluye el trabajo de más de un centenar de músicos vizcainos que han aportado una veintena de canciones de forma altruista y basadas en la experiencia de Jaime Lafita, afectado por la enfermedad y buen aficionado al rock. Su repertorio está lleno de música inspirada en el afán de superación, la lucha ante la adversidad, la esperanza y la amistad. "Es un honor que esta iniciativa tenga lugar en Getxo, en nuestro pueblo. Doy gracias a los amigos y músicos que se han sumado", indicó Lafita.

Este proyecto musical benéfico cuenta con la participación de Still River, Lee Perk, Last Fair Deal, Margo Cilker, El Inquilino Comunista, McEnroe, Santi Guzmán, Los Retros, Ontario, The Fakeband, The Hornies, Los Brazos, The MarshALS, Amigos DalecandELA, Smile y Nebraska. John Franks, líder y vocalista de Smile, consideró "un honor" participar en el proyecto. "A Jaime le conozco desde hace tiempo. Cuando empezó nuestro grupo, con su rock clásico de los 60 y 70, era un gran fan. Después, ya sonando más poperos, nos abandonó un poco", indicó entre risas. "Además, he surfeado mucho con sus hijos", apostilló.

Dos Conciertos



Además del álbum DalecandELA The Soundtrack, que estará a la venta en digipack, vinilo con libreto "de lujo" (500 ejemplares en cada formato) y en plataformas digitales y grandes superficies, el mismo día 27 tendrá lugar una doble presentación en vivo en Muxikebarri, con la participación de "una docena o catorce" bandas participantes en el disco. "Vamos a montar una cita muy bonita y emotiva, ya que, además de las canciones que se tocarán, la mayoría una por grupo, se proyectarán unos vídeos sobre la realización del disco y la historia de Lafita y la asociación", indicó Juan Luis Agirrezabal, miembro de Dale Candela.

En el doble concierto actuarán Still River, Last Fair Deal, El Inquilino Comunista, McEnroe, Santi Guzmán, The Fakeband, The MarshALS, Amigos de DalecandELA, Smile, Nebraska y Margo Cilker. Esta última es estadounidense pero volará a Getxo para estar presente. "Es de Euskadifornia, ya que estuvo un tiempo adoptada aquí", indicaron. Los pases tendrán lugar a las 19.30 y 15.00 horas. "Para el primero no quedan entradas, ya que se agotaron en media hora. Para el segundo, sí", explicaron. No habrá fila cero, pero quien desee realizar alguna aportación puede hacerlo a través de la asociación Dale Candela.

"Toda la recaudación de la venta del disco y de los conciertos se destinará a la investigación contra la enfermedad", indicó Agirrezabal, quien confirmó a DEIA que estos dos bolos no implican que no se celebre el festival anunciado, en el que tomarán parte todos los músicos implicados en el disco. "Será en Getxo, al aire libre, y se hará en primavera de 2022. Queremos que sea una auténtica fiesta", concluyeron. En plataformas digitales se pueden oír ya una docena de las canciones del disco, que se puede ya reservar en dalecandela.org.