Fito & Fitipaldis actuará el 11 de junio en San Mamés ante 45.000 personas

"Nunca sabes los sueños que te quedan por cumplir. San Mamés ha venido así, a dar todo el sentido a la gira", ha confesado Fito Cabrales tras anunciar el concierto de gran formato que ofrecerá con su banda la próxima primavera en Bilbao. Fito & Fitipaldis hará un alto en su gira el 11 de junio para congregar a 45.000 personas en el estadio de fútbol del Athletic de Bilbao. La Diputación Foral de Bizkaia está tras este proyecto que pretende devolver la ilusión a los vizcainos tras una pandemia que ha arrasado con el ánimo. "Más que un concierto, va a ser el concierto; algo inolvidable", ha prometido Unai Rementeria, diputado general, durante la rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el cantante bilbaino.

Las entradas para este espectáculo musical se pondrán a la venta a partir del 12 de noviembre, a las 10.00 de la mañana. En consonancia con el resto de los conciertos de la gira de presentación de su nuevo álbum, Cada vez cadáver, tendrán un precio "popular" de entre 30 y 45 euros. "La idea es que sea accesible para todo el mundo", han asegurado desde la organización. Podrán adquirirse en la web de Ticketmaster y en la web oficial de Fito & Fitipaldis. Según han explicado, el resto de fechas y emplazamientos de la gira se anunciarán próximamente, aunque han adelantado que la de San Mamés no será la primera cita. "Vamos a trabajar para que sea irrepetible", ha garantizado Fito sobre el concierto en el que estará acompañado por artistas que anunciarán más adelante.

Fito tocará en San Mamés el 11 de junio. Foto: José Mari Martínez



ACTUAR EN SAN MAMÉS



"Es difícil de explicar la ilusión que me puede hacer a mí, a los músicos y a toda la oficina. Teníamos pensado hacer una gira y pasar por Bilbao, irnos al BEC. Íbamos a dar dos bolos pero de repente la Diputación nos dio la opción de actuar en San Mamés, es algo que nos parece increíble", ha explicado el cantante vizcaino, quien ha reconocido que nunca antes había soñado con tocar sobre el césped donde los jugadores del Athletic concentran toda la atención. "No son sitios que están pensados para una gira; pero San Mamés no es un estadio de fútbol, es mucho más", ha considerado. En ese sentido, ha agradecido esta posibilidad que va a dar más brillo a su gira. "Después de lo que hemos pasado es increíble tener una gira en el futuro más inmediato, pero hubiera sido una gira más. Con este concierto en San Mamés no será una gira más", ha pronosticado Fito Cabrales.

En ese sentido, ha recordado que, a menudo, cuando pasaba por el puente del Arriaga, fantaseaba con tocar en el teatro. "Ese sueño lo cumplimos y fue precioso", ha rememorado. Esta vez confía en que vaya más allá. "Esperamos que sea como aquel maravilloso concierto de fiestas de Bilbao, que fue más que un concierto", ha deseado, invocando aquel recital celebrado el 19 de agosto de 2004, cuando la banda congregó a cerca de 70.0000 personas batiendo todos los récords en Botica Vieja. El imborrable espectáculo quedó registrado en Vivo... para contarlo, el cuarto trabajo de la banda que fue Disco Platino. En esta ocasión, sin embargo, el músico ha enfriado rápidamente la posibilidad que vayan a grabar un disco en directo.

En cualquier caso, Fito ha aseverado que pretenden involucrar a "Bilbao, Bizkaia, Euskadi" en el que será un "súper concierto" que celebrará con invitados especiales. "Siempre me gusta hacer partícipe a la ciudad e invitar amigos. Todavía no voy a dar nombres, es pronto. Pero va a haber muchas cosas que van a hacer que sea inolvidable e irrepetible", ha puntualizado el líder de Fito & Fitipaldis, que también se ha referido a la difícil situación del último año y medio. "Ha sido una gran pesadilla para todo el sector, un sector que no se puede reinventar. Imaginad la alegría de pasar de tocar en el jardín de mi casa para los vecinos a tocar en San Mamés. Eso sí que es una subidón", ha matizado.

"UNA GRAN LIADA"



Unai Rementeria, que se ha referido al concierto como "una gran liada", ha agradecido la implicación de Fito y de su equipo por creer en la iniciativa desde el inicio. "Es el músico que nos ha deleitado y nos está deleitando a generación tras generación, a tanta gente del territorio y de Euskadi con su música", ha aseverado el diputado general, quien ha descrito como "crack" al autor de hits como Soldadito marinero, La casa por el tejado o Por la boca vive el pez. "Es sin duda uno de nuestros mejores músicos y una de las mejores bandas que tenemos. Además, ha demostrado que sabe mover Bizkaia. Nos une a todos en este territorio", ha considerado el máximo responsable de Bizkaia.

En ese sentido, ha señalado que la Diputación ofrece lo mejor que tiene como territorio: el estadio de San Mamés. "Necesitamos que sea un gran concierto, algo grande, inolvidable. Cuanta más gente lo viva mucho mejor", ha matizado sobre el emplazamiento elegido. De hecho, no es la primera vez que el estadio acoge conciertos de esta envergadura. Después de que músicos como los Rolling Stones (2003) Bruce Springsteen (2009) o AC/DC (2010) recalaran en el antiguo estadio, la banda Guns N' Roses fue la primera que testó el nuevo San Mamés como sala de conciertos allá por 2017. En aquella fecha prepandémica fueron 40.000 las personas que se reunieron en el campo de fútbol. Desde entonces, el último gran evento musical que ha tenido lugar sobre el césped del Athletic Club han sido los conciertos organizados por motivo de los MTV EMA (European Music Awards) en noviembre de 2018, cuando 35.000 personas disfrutaron con la música de Berri Txarrak, Crystal Fighters y Muse.

A juicio del diputado general, un concierto de estas características es lo que necesitan los vizcainos tras la pandemia. "Es evidente que tenemos carencias como sociedad, esa necesidad de alegría, de ilusión, de emoción", ha considerado. En ese sentido, ha alegado que la mejor medicina para ello es la música. También para el sector, necesitado de subirse a los escenarios y echarse a la carretera. Y en esa alusión al sector musical, tanto Rementeria como Fito han tenido unas palabras de ánimo para Aiora Renteria, vocalista de Zea Mays, que ayer anunció que se retiraba temporalmente de los escenarios tras ser operada de urgencia por un cáncer de útero.