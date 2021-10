Muere El Naumón para dar paso a una nueva era

Tras casi 20 años de historia, más de 45.000 millas navegadas y habiendo cruzado dieciocho veces el estrecho de Gibraltar, El Naumón, el teatro-flotante de La Fura, ha muerto hoy dando paso a una nueva era: la de La Naumón. El aizkolari navarro Iker Vicente ha sido quien ha matado de forma simbólica a la mítica nave de un golpe letal con la aizkora. Parte del acero del viejo teatro-flotante se utilizará para La Naumón, el nuevo proyecto de barco itinerante de la compañía teatral, igual que alguno de sus motores y escaleras.



En la exhibición de despedida de El Naumón ha estado presente Carlus Padrissa, codirector creativo de La Fura dels Baus, quien ha afirmdo que ha sido "un día muy importante". "Vamos a matar a El Naumón y es muy emocionante por todo lo que hemos vivido, todos los espectáculos que ha visto y por toda la gente que lo ha visitado", ha explicado.



El viejo Naumón se despedazará por completo durante mes y medio en el astillero DINA en Barakaldo, que ha recibido recientemente la aprobación de la Unión Europea para desguazar barcos de más de 500 toneladas. El Naumón será el primero y realizar su desguace es "un hito", según ha afirmado José Antonio Olano, gerente del astillero. "Esto supone que los barcos ya no tendrán que irse fuera para reciclarse y que el primero de más de 500 toneladas que desguacemos sea El Naumón tiene mucho significado", ha señalado Olano.



Para Iker Vicente matar el viejo buque-teatro ha sido "una experiencia nueva". "No estoy acostumbrado a cortar metal y la verdad es que ha sido bonito, lo he hecho con un sentimiento especial; es un barco con mucha historia y que me hayan avisado a mí para su despedida es un gran orgullo", ha expresado el aizkolari.





Si algo muere, algo nuevo nace: la nueva Naumon despide a el viejo Naumon. Este martes, a las 17 h, en el Astillero Redena de Tapia de Barakaldo, el joven aizkolari Iker Vicente destruirá parte de El Naumon. https://t.co/KTEFCgnPo1 #LaFuradelsBaus #CarlusPadrissa #Naumon pic.twitter.com/xnzAJJzSZn — FuraDelsBaus (@LaFuraDelsBaus) October 25, 2021

La Naumóny capitaneado por La Fura dels Baus llevará a cada puerto arte, innovación y sostenibilidad. "Con el covid nos hemos dado cuenta más que nunca de que todos formamos parte de lo mismo.", ha señalado Padrissa.El nuevo barco es muy similar al viejo Naumón aunque este nuevo teatro-flotante es híbrido, lo que hace que el arte pueda llegar tanto a mares como a ríos., lo que será su seña de identidad. Los muelles y las playas serán las gradas para los espectáculos que acoja La Naumón, aunque con su, podrá también acoger exposiciones más íntimas en su bodega.Desde su cubierta o su interior, La Naumón seguirá siendo fiel a su predecesor y continuará encendiendo conciencias allá por donde navegue.