Los legendarios Wishbone Ash reanudan el 10º Music Legends

El ciclo Music Legends de la Sala BBK, que cumple una década, reanuda la temporada tras el verano con un recital que los británicos Wishbone Ash celebrarán hoy. El legendario grupo, con influencias del rock progresivo, actuará a las 19.00 horas, con entradas a 25 euros. Aunque se habían agotado, la ampliación de aforos coloca nuevas entradas en taquilla, al igual que para el resto de conciertos del ciclo.

Tras experiencias previas llamadas Empty Vessels y Tanglewood, el grupo Wishbone Ash surgió en 1969, en la localidad inglesa de Torquay, y más de medio siglo después sigue en la carretera convertido en uno de los clásicos del rock, lo que le ha valido su aparición en el ciclo Music Legends de la Sala BBK, que da voz a figuras legendarias y veteranas de la música popular.

Influencia reconocida en muchas otras bandas de corte hard rock como Thin Lizzy y Iron Maiden, además de bandas más jóvenes como Opeth, Wishbone Ash se embarcó en la naciente escena del rock progresivo en los primeros años 70, en los que editó discos como Pilgrimage y, sobre todo, Argus (1971), considerado uno de los álbumes clásicos de rock de todos los tiempo gracias a himnos como The king will come, Blowin´ free o Leaf and stream. Además, lograron que Live dates (1973) sea uno de los discos en directo más valorados de los años 70.

Wishbone Ash, unánimente reconocidos por su labor pionera en el uso de guitarras solistas gemelas, llega a Bilbao liderado por el miembro fundador Andy Powell, vocalista principal y guitarrista, junto al también cantante y guitarris Mark Abrahams. El bajista Bob Skeat dirige la sección rítmica junto con Joe Crabtree, uno de los mejores bateristas británicos de la nueva generación. A pesar de las idas y venidas de sus miembros, la banda no ha dejado de publicar discos en las últimas décadas, el último de ellos, Coat of arms, editado en 2019.

Más entradas y conciertos

Aunque las entradas para ver a Wishbone Ash se habían agotado hace semanas, debido a la nueva normativa la Sala BBK ha podido ampliar aforos y ha puesto a la venta nuevas entradas para todos los conciertos del 10º Music Legends. "Mas de uno tirará cohetes, a juzgar por el número de llamadas que estamos recibiendo. Es un gran paso adelante y estamos encantados de que las cosas se vayan normalizando poco a poco y de que haya cada vez más público en la sala, para disfrutar de los potentes conciertos que os hemos preparado para este 10º aniversario", explican desde la organización del ciclo, la promotora Dekker Events.

El ciclo proseguirá el día 19 de octubre con el grupo de la cantante y guitarrista estadounidense de blues Joanna Connor, que contará con el guitarrista irlandés Eamonn McCormack como colaborador especial. Tres días después, el día 22, será el turno de Kiko Veneno, mientras que el 18 de noviembre se subirá Aurora Beltrán al escenario de la Sala BBK, y cerrará el año el exguitarrista de Dr. Feelgood Wilco Johnson el 17 de diciembre.