El Azkena Rock 2022 confirma a Patti Smith, Offspring, Brian Wilson y Social Distortion

Fue en 2002 cuando nació. Y será en 2022, justo 20 años después, cuando vuelva a la vida tras el silencio generado por la pandemia. El Azkena Rock Festival quiere que los próximos 16, 17 y 18 de junio sean únicos. Por un lado, para soplar como se merecen las 20 velas de la tarta. Por otro, para olvidarse del covid y poder reencontrarse con la ciudad y esa gran familia azkenera a la que tanto se echa de menos. Todavía quedan muchas cosas y nombres por anunciar, pero el certamen no quiere esperar y ya empieza a poner los dientes largos con un cartel que contará con Patti Smith and Band, The Offspring, Brian Wilson, Emmylou Harris, Social Distortion, Suzi Quatro, L7, Fu Manchu, Drive-By Truckers y Daniel Romano, entre otros.

"Si pusiéramos juntos todos los nombres de las bandas que han pasado por los escenarios del ARF en este tiempo tendríamos una imagen muy clara de la grandeza de la cita y de la propia historia del rock de los últimos 50 años", apuntan desde la promotora Last Tour, conscientes de que quieren compartir el ansiado regreso con esa "comunidad de rock'n'rollers que nos lleva acompañando dos décadas con una lealtad y una fidelidad a prueba de bombas (y de pandemias)" así como con esa "legión de jóvenes amantes del rock ansiosos por ver por primera vez en directo a las leyendas del género". Que así sea.

Quienes ya tengan sus pases en la mano y no los hayan devuelto a pesar de lo vivido tras la aparición del covid-19, saben que los tickets serán válidos para lo que sucederá dentro de doce meses. Para el resto, las taquillas ya están abiertas a través de www.azkenarockfestival.com. El abono para los recuperados tres días ?otra de esas muy esperadas confirmaciones- se puede conseguir por 145 euros. Para empezar a abrir boca, son 17 los nombres que desde ahora conforman un cartel que, eso sí, todavía se guarda no pocos regalos. Habrá que festejar por todo lo alto el regreso y el aniversario, aún asumiendo que el coronavirus no va a desaparecer de la noche a la mañana, aunque soñar es gratis.

Dentro de estas primeras confirmaciones, el festival apuesta por mantener una parte muy importante de los nombres que tenían que haber pasado por Vitoria justo estos días. Pero también hay nombres nuevos. "Son solo algunas de la larga lista de estrellas del rock que pasarán, la mayoría en fecha exclusiva, por una edición especial de 3 días de música en un regreso a las raíces del festival", según avanzan desde Last Tour, desde donde aseguran que "en un aniversario tan redondo, Azkena Rock Festival no podía tener mejor madrina que Patti Smith". Poco se puede decir que no se haya contado ya de una de las creadoras más carismáticas y referenciales de las últimas épocas, una artista multidisciplinar y una activista incansable que "llegará a Mendizabala para invitarnos a alzar la voz junto a ella en un ejercicio de libertad y necesaria reivindicación".

Como dice el certamen, en paralelo, le corresponde el papel de "padrino" a Brian Wilson. La pieza clave de los Beach Boys acudirá a Vitoria en una fecha exclusiva para la capital alavesa de su Good Vibrations Tour, en el que repasará todos sus éxitos ?y la lista es muy larga- "en una cita que promete ser memorable", añade el ARF.

También serán de la partida The Offspring, otra de las bandas que desde hoy tenía que estar en Mendizabala, aunque al final no haya podido ser. Hace pocas semanas, la formación publicó su último disco, Let the Bad Times Roll, un trabajo muy esperado, sobre todo teniendo en cuenta que hace diez años que no volvían a entrar en el estudio. Por cierto, en este caso, su actuación en Gasteiz también será otra exclusiva en el Estado.



Otra cita única será la que tendrá el evento con una artista fundamental de la escena country, Emmylou Harris. Otra cantautora, por cierto, con una faz activista bastante importante. Imposible resumir en pocas líneas su trayectoria ?tanto con sus propios proyectos como en otras formaciones- y la interminable lista de premios que viene atesorando desde hace décadas, gracias a un sello personal inconfundible.

Por supuesto, no faltarán dos confirmaciones que hacen que la mente se vaya de manera directa al 21 de junio de 2019. Ese viernes en Mendizabala, cuando nadie sospechaba que se estaba viviendo el último ARF antes de la pandemia, en las pantallas se anunciaron los dos primeros nombres para la siguiente edición. Y según pasó, la cola para comprar abonos de cara a 2020 parecía interminable. Pues bien, aunque sea con retraso, en Vitoria sí estarán Social Distortion celebrando sus cuatro decenios de carrera, aunque hace diez años que no actúan por estos lares. Y sí, también serán de la partida Fu Manchu, que estarán soplando las 30 velas de su particular tarta musical.

No faltará tampoco Suzi Quatro, otro nombre esencial para comprender la escena del rock en las últimas décadas, una pionera que, a pesar de enfrentarse a una industria que la rechazaba por ser mujer, abrió sendas que hoy sigue siendo imprescindible reivindicar. Compartirá cartel con L7, que regresarán, con Donita Sparks a la cabeza, a un festival donde siempre han dejado grandes momentos. Volverán para celebrar los 30 años de su disco Bricks Are Heavy.



Otros que saben lo que es dejar el pabellón bien alto en Mendizabala son Black Mountain, que hace un par de años editaron su último trabajo, un Destroyer que es otro de esos discos que justo cuando estaban creciendo en directo se encontró con los efectos de la pandemia. Otros conocedores del recinto son Drive-By Truckers, que aprovecharon el año pasado para lanzar nuevas referencias.

Se estrenará en la capital alavesa Marcus King, que hace un par de años traspasó todas las fronteras gracias a El Dorado, disco producido por Dan Auerbach (Black Keys), que es otro que sabe lo que es poner el listón muy alto en el ARF. Compartirán con él protagonismo en el cartel otros nombres propios como el de Daniel Romano, que aprovechó el confinamiento para hacer realidad nueve álbumes en 2020, el de Shooter Jennings y el de Chuck Prophet (Green On Red). Todos ellos estarán en fecha exclusiva.

Pero ahí no quedará la cosa. A la edición del regreso y del cumpleaños también acudirán Reverend Horton Heat, los vizcaínos Wicked Wizard y, cómo no, los gasteiztarras The Faithless y su nuevo disco, Reflections on the Blue Side.

De todas formas, esto no ha hecho más que empezar. Justo ahora, cuando la ciudad tenía que estar vibrando con un nuevo ARF, el certamen inicia la cuenta atrás para su regreso. Que tenga lugar y sea, como parece, por todo lo alto, será la mejor noticia para todos.