Virginia Fernández, líder de Seda: "Hacemos un rock fresco y libre que nos sale de las vísceras"

Seda es una nueva banda vizcaina de rock liderada por la vocalista Virginia Fernández que cuenta con miembros de Gatibu, Rubia, Penadas y Extremoduro. Su acerado y eléctrico debut, The belly (Gaztelupeko Hotsak), fue grabado en un fin de semana en Bilbao y está lleno de un rock de filosofía punk "muy libre y fresco, y que nos sale de las entrañas", explican a DEIA. La portada corre a cargo de la diseñadora Miriam Ocariz.

Virginia se dio a conocer acompañando a Doctor Deseo y como voz de Jardín Infierno y Toro y la Niña del Frenesí. Seda, un nombre "corto, fácil y roquero", explica, es un proyecto propio que dio sus primeros pasos hace dos años. "Era algo personal y sin pretensión alguna, solo de guitarra y voz. Vi que algunas canciones necesitaban más arreglos y llamé a Félix Landa, guitarrista de Extremoduro, que me confirmó que aquello sonaba bien y que había que grabar en condiciones y con banda", rememoró ayer la cantante.

El siguiente paso lo dieron sumándose al proyecto músicos referentes de la escena rock vasca como el bajista Mikel Caballero (Gatibu) y el batería Galder Creo (Penadas), que han contado en el debut de Seda con la participación de los guitarristas Pit Flanagan (Rubia, Garbayo) y Martin Guevara (Capsula), y el refuerzo en directo del guitarrista Joseba B. Lenoir (Willis Drummond). "En el primero de los pocos ensayos surgió la magia y vimos que allí había una sonoridad propia, una banda", según la líder de Seda.

El título del debut de Seda, grabado con el estudio de Guevara, es The belly y alude a un repertorio que surge de "las entrañas, las tripas y el vientre", indicó Virginia. El álbum, que incorpora nueve canciones en inglés, fue grabado "tocando todos juntos", lo que arroja "un sonido muy fresco y sin demasiada producción", ya que se registró y mezcló en únicamente dos días. "Empezamos con Martin un viernes y nos dejamos llevar por el buen rollo y la iluminación. El domingo lo estábamos celebrando ya", explica Landa.

Rock de actitud punk



El "proceso mágico y veloz" de la grabación deja como resultado un álbum de rock intenso y eléctrico en el que se vislumbran los paisajes del rock femenino de Patti Smith y The Runaways, mezclado con el protopunk de Iggy Pop y facilitado por "la sinergia" de los músicos con los temas de Virginia. "Es lo que siempre quise hacer, tanto en letras como en música. Lo he encontrado, por fin", según la cantante. "Es rock con blues que no suenan a blues y con una actitud punk", apostilla. Y aunque nadie lleve crestas, los temas de Seda suenan a punk porque, según Caballero, "sale solo; habría que ir a no hacerlo para dejarlo fuera".

Virginia canta en inglés en The belly y defiende que Seda está abierto a todo tipo de colaboraciones sonidos e idiomas. "Ha salido así porque hemos cogido las canciones más roqueras, pero no descarto hacer un disco con piano y tengo temas a lo Lana del Rey", indicó ayer miércoles. "Es un proyecto sin límites, desde la libertad absoluta", apostilló. De hecho, el batería indicó que "el disco tiene matices, ya que empieza cañero y luego varía al blues, algo más ambiental y folk€ Y todo se amalgama con un sello propio, aunque cada tema tenga su narrativa".

Seda, que debutará oficialmente en directo el domingo en la Sala BBK como teloneros de Ana Curra, cuenta en la portada de su debut con una ilustración de la artista Miriam Ocariz que alude al vientre de su título. "Salió con las canciones y es como la cara de un bebé", según Virginia. "Miriam tiene una sensibilidad especial, mucha miga. Visualicé un dibujo suyo y vi que coincidía con la narrativa del disco, la existencia de dos mundos: el exterior y otro interno. Iban de la mano y se lo propuse", concluyó.