"Mucho amor y humor" en Semana Santa

Ylenia Baglietto y Lander Otaola regresan al Palacio Euskalduna con la obra 'Amor y Humor', un espectáculo mordaz, irónico, divertido y profundamente emocionante. "No nos preguntéis de qué trata la función porque nosotros mismos no lo sabemos; solo os pedimos que nos acompañéis en este viaje", aseguran los actores. Tras el éxito cosechado en marzo, los dos artistas junto con el músico, Naiel Ibarrola, al piano vuelven al escenario para llenar de humor estos días de fiesta. Cada función es diferente.

La ficción y la realidad se mezclan constantemente en este montaje autobiográfico a ratos musical y a ratos stand up comedy. "Es un homenaje a la gente que admiramos", destacan.