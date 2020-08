La Sala Rekalde expone los 18 mejores trabajos del talento joven de Ertibil

Fotografías, esculturas, vídeos, porcelanas... La Sala Rekalde acoge desde ayer las 18 mejores obras de artistas emergentes de Ertibil Bizkaia 2020, cuyo primer premio recayó en Helena Goñi y su trabajo Dos retratos de Gabe en el tren, fotografías realizadas durante un viaje por Canadá. Maite Leyún y su Kitty & Co, y Daniel Llaria, con Be seen be safe, completan los galardones de una edición que se podrá contemplar también a partir de octubre en Igorre, Basauri y Ermua.

113 artistas, con 160 trabajos, han participado en esta edición de Ertibil, la muestra itinerante de artes visuales que cada año organiza la Diputación de Bizkaia. Entre todas ellas, se ha realizado una selección de 18 trabajos que repasan prácticamente todas las especialidades plásticas, para componer la muestra que ayer abrió sus puertas en la bilbaina Sala Rekalde. Además de los galardonados, se pueden contemplar las obras de Asier Aguayo, Raquel Asensi, Nora Aurrekoetxea, Detrito, Guido Di Marzio, Jone Elorriaga, Nerea Garro, Joaquín Pedro Gómez, Ibon Landa, Ibai Madariaga Sagastizabal y Mikel Oyarzabal, Amaia Molinet, Rubén Pino, Nahia Ruiz, Alberto Eguiluz y Ander Sagastiberri, y Ane Seijas.

La diputada de Euskera y Cultura, Lorea Bilbao, reiteró en la presentación de la exposición que "hablar de Ertibil es hablar de talento, de Bizkaia y de arte". Ya con 38 ediciones a sus espaldas, se trata de un proyecto consolidado que tiene como objetivo apoyar y promocionar a los artistas emergentes que desarrollan su labor creativa en Bizkaia, contribuyendo a la difusión y visibilización de su trabajo. Pese a la actual situación sanitaria, el programa ha seguido adelante con la mirada puesta en ese talento joven. "Es innegable el talento que tenemos en el territorio, en esta edición queda latente una vez más", reconoció Bilbao.

Dos fotografías hicieron merecedora a Helena Goñi del primer premio de esta edición, cuyo jurado estuvo compuesto por Alicia Fernández López, directora de la Sala Rekalde; Arantza Lauzirika Morea, decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y Mikel Onandia Garate, profesor de Historia del Arte de la UPV-EHU y autor de los textos del libro editado para esta edición. Goñi las tomó en un viaje que realizó en 2017 a través de Canadá, donde residió cuando era pequeña, de costa a costa en tren durante dos meses. En uno de esos trayectos conoció a Gabe, el protagonista de las imágenes. "En la estación me llamó muchísimo la atención su pelo verde y tuve la suerte de que se sentara delante de mí con su madre. Era un viaje de cuatro días y empezamos una especie de diálogo y juego en el que nos retratábamos mutuamente. En uno de esos momentos surgen estos dos retratos, que son muy especiales para mí", explicó Goñi en la presentación de la muestra.

Maite Leyún (Iruñea, 1986) aprovechó una residencia artística en Taiwán el año pasado para experimentar con la porcelana y la cultura anime, tan arraigados en Asia. "Personajes como Hello Kitty allí tienen unas connotaciones completamente diferentes", apuntó. Leyún aprovechó la ocasión para destacar que "es de agradecer que, en un sector como el nuestro, que ya partía antes de una situación precaria, se sigan manteniendo concursos como estos para dar apoyo a artistas jóvenes".

En la muestra también se puede contemplar las reflexiones de Amaia Molinet sobre los fósiles del futuro con su Éxtasis y conflicto. Ane Seijas se plantea el prejuicio de rebeldía que se les otorga a los jóvenes con El traidor. Ibon Landa combina descartes de fotografías, dibujos y acetatos en Iltzatu gabea, mientras que Nerea Garro juega con las luces y sombras de los cuerpos sumergidos en agua.

Debido a la situación de crisis sanitaria mundial provocada por el coronavirus, se trasladarán al próximo año las residencias artísticas en Japón con las que son premiados los galardonados, para de esta forma dar difusión internacional al certamen y profundizar en el intercambio cultural.

Tras permanecer en la Sala Rekalde hasta el 12 de octubre, la muestra se trasladará posteriormente a la Kultur Etxea de Igorre, del 14 de octubre al 8 de noviembre; Ariz Dorrea de Basauri, del 10 al 29 de noviembre, y Lobiano Kultur Gunera de Ermua, del 1 al 29 de diciembre.

Agradecimiento a su labor

"Los museos son lugares seguros"

Invitación. La diputada de Euskera y Cultura, Lorea Bilbao, lanzó ayer un mensaje de agradecimiento a todos los museos y salas del territorio por "el trabajo, el esfuerzo y el compromiso" para seguir manteniendo su programación pese a la pandemia "manteniendo todas las medidas sanitarias necesarias". "El covid está perjudicando a todos los sectores pero uno de los más perjudicados es el cultural", lamentó. Bilbao unió el agradecimiento a una invitación a vizcainos y visitantes "para que se acerquen a ellos y descubran las exposiciones y actividades atractivas que están ofreciendo. Son espacios seguros y no hay riesgo".