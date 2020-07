Fallece Joan Mari Torrealdai

El sociólogo, periodista y escritor Joan Mari Torrealdai Nabea ha fallecido a los 77 años de edad. En 2015 anunció que padecía cáncer y tras varios días hospitalizado, ha fallecido este viernes según ha anunciado Berria. Entre otros múltiples reconocimientos logrados durante su vida, en 2015 Eusko Ikaskuntza le concedió el premio Manuel Lekuona por su difusión del euskera y la cultura vasca.

Autor de una prolífica trayectoria literaria y académico de número de Euskaltzaindia, nació en Forua (Bizkaia), donde residió 12 años. Después pasó su juventud en el santuario franciscano de Arantzazu, aunque a la vuelta de Toulouse, donde estudió Teología, se desvinculó de la orden religiosa. Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de París, donde residió cinco años, y por Ciencias de la Información por la UPV, se doctoró en Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Deusto.

Pieza clave de la revista 'Jakin', Torrealdai reconoció en una entrevista en 2016, año en e lque la publicación cumplía 60 años, que él cumpliría en el proyecto 53 años y de ellos, 42, como director. "Esa es mi vida y desde ahí he ayudado a Egunkaria, ya que yo nunca he sido trabajador de Egunkaria, siempre he cobrado de la revista 'Jakin'. Desde ese punto de vista, 'Jakin' tiene un gran peso en mi vida". La Diputación Foral de Gipuzkoa concedió hace apenas año y medio la Medalla de Oro del territorio a la propia revista que surgió en los años 60 en Arantzazu y de la que formó parte Torrealdai.

Su incansable impulso del euskera le llevó a distintas iniciativas, como la de poner en marcha el proyecto periodístico Euskaldunon Egunkaria, de cuyo consejo editorial formó parte hasta que el juez Del Olmo ordenó el cierre del periódico, causa que lejos de los delitos de subordinación a ETA que se les imputaba fue archivada una década después. En la operación policial fueron detenidos el propio Torrealdai, Iñaki Uria, Txema Auzmendi, Martxelo Otamendi, Pello Zubiria, Xabier Oleaga, Xabier Alegria, Fermin Lazkano, Luis Goia e Inma Gomila.

En una mesa redonda que se celebró en 2015 en Baiona, Torrealdai reconoció que padecía cáncer de médula espinal, una enfermedad que atribuyó a las torturas sufridas durante su detención en el marco del cierre del diario Egunkaria. Meses después, en este mismo medio recordó aquellos meses de 2003: "Mi psiquiatra me advirtió de que aquello traería consecuencias físicas y así ha sido. Me sacudieron de lo lindo. No te reconoces ni a ti mismo. El desprecio absoluto, te pegan€ Es espeluznante. En 2003 perdí la inocencia".

Sociólogo y periodista, fue autor de biografías como la de Martin Ugalde y la de Imanol Murua, y de ensayos como 'Iraultzaz'; 'Euskal idazleak, gaur'; 'El libro negro del euskera', y el último publicado, 'De la hoguera al lápiz rojo', centrado en la censura de la época franquista.

Torrealdai residía desde hace casi tres décadas en Usurbil, cuya ikastola le homenajeó durante el Kilometroak de 2015, aunque no le concedía demasiada importancia al lugar de origen: "Soy vasco y dentro de Euskal Herria no hay fronteras, ni la del Bidasoa ni ninguna otra. Me duele cuando muchas veces veo provincianismos; y ahora de nuevo vamos para atrás en eso. Somos tan españoles que ni nos damos cuenta. Todo nuestro esfuerzo fue porque necesitamos una herramienta para entendernos. Intentamos lograr una unión, una unión cultural, en un pueblo en el que solo había frontera y en ello seguimos".