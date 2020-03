Comedias para romper estereotipos de género

CARCAJADAS a mansalva. Eso es lo que tendrán asegurado los espectadores que acudan el próximo viernes, 6 de marzo, a ver la obra La extraña pareja en la Escuela de Música de Sestao. El elenco solamente cuenta con una actriz vasca: Patirke Mendiguren, una mujer que no ha parado de formarse y trabajar para conseguir su sueño de ser actriz. Esta vez se sumerge en el papel de Vicky y, tal y como comenta entre risas, La extraña pareja, "la mires por donde la mires, es divertida hasta por los cuatro costados". Tras más de 100 representaciones y más de dos años seguidos en cartel en Madrid, la obra producida por la compañía Calibán Teatro aterriza con fuerza en Bizkaia.

Esta comedia, se trata de una adaptación de la conocida obra de Neil Simon pero esta vez las protagonistas son ellas, las mujeres. Además, está ambientada en el Madrid de hoy en día. Uno de los principales ejes de esta adaptación consiste en romper los estereotipos de género que a día de hoy siguen existiendo. "Todo ocurre igual que en la versión masculina y funciona a las mil maravillas. Eso demuestra que hay que dar ya por sentado e interiorizar que, para cosas cotidianas, no es importante que alguien sea hombre o mujer, porque nos pasan las mismas cosas independientemente de nuestro sexo", relata Mendiguren.

La obra cuenta la historia de Flora Ugarte, una mujer a la que abandona su marido. Abatida y sin tener a dónde ir, aparece en el apartamento de su amiga Olga, punto de encuentro habitual entre sus amigas. A partir de ahí se crean situaciones cotidianas, "de lo más divertidas", por el gran deseo que tienen sus amigas de ayudarle. Tal y como explican desde Calibán Teatro, el punto fuerte llega cuando Olga, que acoge a Flori unos días en su casa, invita a cenar a unos vecinos armenios y las confusiones que se crean levantan las carcajadas del público. La obra habla sobre la amistad y la dificultad de la convivencia. Ya que Olga y Flori son la noche y el día. Una es romántica extrovertida y desorganizada, y la otra es tímida y maniática del orden. "La dificultad de convivir con alguien tan diferente a ti encaja perfectamente en el público porque son cosas muy cotidianas de la rutina con la que muchas personas se sienten identificados. Las cosas más sencillas son las que hacen que el público se ría mucho. Realmente es muy muy divertida, representándola lo pasamos genial pero el público se lo pasa mejor", comenta firme Mendiguren. De hecho, el director de la obra, Andrés Rus, asegura que es "una versión muy original y poco conocida" y que la única versión que se había visto antes en el Estado fue en 2001.

Volver a casa, un regalo Tal es la ilusión que corre por las venas de la getxotarra Mendiguren que espera con "muchísimas ganas" la presentación de la obra en Sestao. "Tengo muchísimas ganas y estoy muy ilusionada. Mi primer trabajo profesional como actriz fue con 20 años, allá por el año 1995, y en Bilbao. Ha llovido mucho desde entonces", recuerda entre risas. Sin duda, fue un punto de inflexión en su vida. "Me impactó mucho esa experiencia y ahí me di cuenta que quería seguir en este mundo", afirma muy segura. Sin embargo, tras estudiar empresariales, estuvo viviendo en Latinoamérica durante 10 años pero volvió a Madrid, lugar donde reside actualmente, para seguir luchando por su sueño, sin parar de formarse. Hace un par de años volvió a su tierra para representar una pequeña obra, de unos 15 minutos, en Pabellón 6. No obstante, representar una obra de 100 minutos en casa, para Mendiguren es mucho más especial. "De alguna manera, es como reafirmar que he conseguido dedicarme a lo que siempre he querido hacer. Es una gran satisfacción y encima con esta comedia que es muy divertida", relata.

Tras 15 meses de éxito en la sala Nueve Norte y en el Teatro Lara de Madrid, La Extraña Pareja se muda a Bizkaia el próximo 6 de marzo, a las 19.30 horas en la Escuela de Música de Sestao. El principal objetivo, tal y como explican desde la Calibán Teatro, es inundar el escenario de risas y ofrecer a los espectadores una brillante reflexión acompañada de un humor ácido e inteligente.