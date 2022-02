Un periodista se vuelve viral al cubrir el conflicto ruso-ucraniano en seis idiomas

No es la primera vez que se hace viral por su capacidad para informar a la perfección en seis idiomas distintos, pero el conflicto entre Ucrania y Rusia ha hecho que sus vídeos recorran las redes sociales de medio mundo y causen admiración (y envidia).



Se trata de Philip Crowther, periodista de Associated Press, que está de enviado especial en Kiev, la capital ucraniana, y que colabora con diferentes televisiones internacionales, para lo cual sólo tiene que cambiarse el micrófono, algo que no reviste mayor dificultad, y saltar de un idioma a otro y no sólo defenderse con lenguas que no son propias, sino expresarse con una corrección elogiable.



Nacido en Luxemburgo, domina el idioma local, el luxemburgués, pero también lenguas geográficamente cercanas como el alemán y el francés, además del español, el portugués y, cómo no, el inglés. Y eso le ha servido estos últimos días para colaborar, explicando las novedades del conflicto ruso-ucraniano, con crónicas para programas de Estados Unidos, Francia, España, Luxemburgo o Austria.





Y un vídeo en el que compila intervenciones en los seis idiomas se ha hecho viral en las redes. Él mismo lo ha subido a su cuenta de Twitter y ya acumula. Tanto ha triunfado que ha terminado porThe Tonight Show, un late night de enorme éxito en Estados Unidos.¿Por qué domina tantos idiomas? Él mismo lo explicó a principios de 2021 en una entrevista en Zapeando, a raíz de que se hiciera viral otro vídeo suyo en el que informaba en varios idiomas de la salida de Donald Trump de la Casa Blanca.y se puede añadir otra más. El castellano lo estudié en Londres, en la universidad, y estuve viviendo en Madrid y en Barcelona., aseguró entonces.