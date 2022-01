El vídeo viral del cazador que insulta a la Guardia Civil

En las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales el vídeo en el que un cazador que es identificado por la Guardia Civil arremete verbalmente contra los agentes que le han dado el alto para pedirle el permiso de caza.



En apenas dos minutos, insulta, amenaza y lanza improperios a los guardias civiles, afirmando incluso que "a mí me paran siempre y tengo mil denuncias". Dos de los agentes, un hombre y una mujer, que son los que hablan con el cazador, tratan de calmarlo mientras este sigue en sus trece asegurando que "chillo porque me sale de las pelotas", y añade que "tengo dos huevos y cada uno me pesa un kilo. A mí no me lleváis al cuartel porque no me sale de los cojones".



Mientras tanto, otro varón que está grabando el momento, le dice a otro de los agentes: "No te rías, que esos galones te los quito".



Finalmente, el propio cazador amenaza a otro de los presentes a la voz de "tengo una cuenta pendiente con ese chupapollas. Te lo juro por mis hijos que nos tenemos que pegar, el mayor palizón de la historia. Vamos a quedar tú o yo", y pide a los agentes que no lo agarren, mientras otro dice: "No lo agarréis, que alguno se la lleva".



Las reacciones no han tardado en llegar, y los usuarios de Twitter han condenado la actitud del cazador y su "impunidad".







La impunidad de este cazador gritando, insultando y vacilando así a una mujer agente de la @guardiacivil por pedirle los permisos y la documentación.



"Chillo porque me sale de las pelotas. Tengo dos huevos y cada uno me pesa un kilo". pic.twitter.com/KxjkznFjmG — Miquel Ramos (@Miquel_R) January 12, 2022