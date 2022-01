El Gaspar "buenorro" de la cabalgata de Madrid es navarro

Lo habitual es que cada persona tenga un rey mago favorito, en el que confiaba especialmente para que le trajera ese regalo con el que soñaba tanto de pequeño. Al cumplir años ya importa menos. Pero este año ha habido muchas personas, y no precisamente niños y niñas, que tras ver la cabalgata de Madrid (en la calle o por televisión) han convertido a Gaspar en su rey preferido.



¿Por qué? Pues por su "buena planta", porque está "buenorro", porque es un "sugar daddy" o porque es "clavao a Beckham", según se ha podido leer en los innumerables comentarios que ha generado en las redes sociales. ¿Habrá sido cosa del incienso que lleva desde hace más de 2.000 años? La cuestión es que este Gaspar tan triunfador ha estado interpretado por un actor y cantante navarro afincado desde hace años en la capital de España y que responde al nombre de Beltrán Iraburu.





Gaspar, este año he sido muy buena.??

pic.twitter.com/pzZESjDDIY — Andrea Levy (@ALevySoler) January 5, 2022

Me acabo de enamorar de Gaspar uff ¡Qué guapoooo! #CabalgataTelemadrid ?????????????????? pic.twitter.com/Snox00Yb1e — Señor U (@Senor_U) January 5, 2022

El Gaspar de la cabalgata de Madrid podría venir a mi casa a traerme los regalos. Y quedarse a mimir, ya que estamos.#CabalgataDeReyesRTVE pic.twitter.com/VyXYmGyeqD — Arde. (@ardemalynunca) January 5, 2022

El Rey Gaspar de la #cabalgatadereyes de Madrid es clavao a Beckham pic.twitter.com/KRxirAcXTW — Iván (@IvanEncinasSan1) January 5, 2022

Este exitoso Gaspar tiene 46 años, es nacido en Pamplona y cuenta con una más que interesante formación académica.y estudió canto y repertorio lírico en Milán (vivió en la ciudad italiana cuatro años, hasta 2002). Después estudió interpretación lírica en Madrid antes de completar su formación en París e instalarse definitivamente en la capital de España, donde lleva ya 18 años.Su carrera profesional también es destacada,como La Bella y la Bestia (en el papel de Gastón), El Rey León (como Scar y Pumba) y El Médico (Qandrasseh)., y es habitual que de vez en cuando regrese a Navarra para cantar música antigua. Como muestra, una actuación suya en televisión interpretando con el grupo Compañía Lírica Popera el tema de Juanes A Dios le pido.Era la primera vez que participaba en la cabalgata de Reyes, y. "Siempre me había encantado Gaspar, y cuando me lo propusieron quería que me tocara él". Ajeno a lo que se cocía por las redes sociales, participó en el desfile, del que ha sido siempre "muy fan" y en conversación con este periódico asegura este jueves que salió "feliz por la experiencia, que ha sido alucinante.Iraburu afirma que durante la cabalgata no fue consciente de su éxito, que por las calles le gritaban "Gaspar, Gaspar", como es habitual en estos actos. Además, estaba sin el teléfono móvil, que este jueves, por cierto, se le ha colapsado ante tanto interés mediático. "Cuando acabamos la cabalgata me dijeron que se estaba volviendo viral., explica el navarro, aún sorprendido por la repercusión.Hasta la delegada de Cultura de Madrid, la popular Andrea Levy, se derritió ante Iraburu, y publicó un tuit escribiéndole que este año ha sido "muy buena".Tras llevar la ilusión a los niños y niñas, y esta vez también a los adultos y adultas, y convertir a Gaspar en trending topic, el pamplonés asegura que. "En su mano está, por mí encantado. Si hace falta hacemos otra cabalgata la próxima semana", bromea.