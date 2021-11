La actriz Sara Sálamo critica duramente la campaña 'Movember' que busca recaudar fondos para luchar contra el cáncer de próstata y de testículos

La actriz Sara Sálamo ha montado en cólera a través de sus redes sociales después de conocer que la campaña Movember no sólo busca concienciar a los hombres de los riesgos de padecer cáncer de próstata sino que también recauda fondos para tratar de evitar el cáncer de testículos.



"Pensaba que llevábamos 'por los siglos de los siglos' preocupados mayoritariamente por la salud masculina. Y que la ciencia siempre ha carecido de enfoque de género. Son decenas de ejemplos los que podía poner, como por ejemplo la enfermedad que padezco, la endiometrosis, de la cual no se sabe mucho aún, porque nos afecta SÓLO a nosotras. Hay infradiagnóstico de las anemias o el hipotiroidismo... ¡violencia obstétrica y partos no respetuoso!", escribía en su perfil de Instagram.



"No existen unidades de suelo pélvico en la seguridad social para nosotras tras el parto... Como si orinarse encima al toser o al correr fuera lo normal... Hay un riesgo entre el 50 y el 70 por ciento de tener un efecto secundario si eres una mujer, en lugar de un hombre. Esto mismo pasa con las posibilidades de recibir un diagnóstico erróneo de ataque al corazón", continuaba la pareja de Isco Alarcón al sentir que no se trata a ambos géneros por igual y encontrándose el rechazo de algunos usuarios.





Quizá @SaraSalamo ni sepa en qué consiste el movimiento Movember, lo que está claro es que su foco está puesto en enfrentar en vez de Sumar. Maldito cáncer de próstata, lo machista que es que sólo afecta a los hombres... pic.twitter.com/dn29ydMC3r — YoSoyNaranjito (@CsSolei) November 1, 2021

Captura de una de las 'stories' publicadas por la actruz en Instagram."O incluso, como ni se ha tenido en cuenta nuestro ciclo hormonal para la fabricación de la vacuna contra la COVID-19. Lo que me faltaba por oír es que encima está gente me pida una donación para SALUD MASCULINA... ¡Esto es una broma de mal gusto!", añadía Sara Sálamo totalmente indignada con la campaña.Una queja que la actriz también expresaría a través de su cuenta de Twitter, si bien acabaría borrando la publicación posteriormente.Las reacciones no se ha hecho esperar y la mayoría de los comentarios mostraban una violencia verbal bastante similar a la que eela había escriti. Otros le respondía más educadamente pero con firmeza.El nombre de la actriz se convertía en tendencia este mismo martes y ella misma compartía otro 'story' en su Instagram debido al revuelo para explicar que en ningún momento ha dicho que "únicamente hay que estudiar enfermedades femeninas".Con este mensaje dio Sara Salamó por cerrado el tema por su parte.