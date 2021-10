Destrozar el colegio, el último y absurdo reto viral de TikTok

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más populares del momento y cada vez tiene un mayor protagonismo en la vida de los jóvenes. Pero no siempre es para bien. Tres alumnos de un colegio de Florida han sido detenidos tras destrozar las instalaciones del centro para cumplir con el reto 'Devius Lick'.



Este reto consiste en colarse en un centro escolar para romper el mobiliario y robar mientras se graban para conseguir 'likes'. Es un acto totalmente absurdo del que ya se han registrado varios casos en Estados Unidos.





TikTok kids be like "Just pulled off the most devious lick ??????" *commits domestic terrorism* pic.twitter.com/YS4vhpHpZ5