Polémica por las nuevas monedas de Andorra que simbolizan el coronavirus

El Gobierno de Andorra está dando mucho de qué hablar en las últimas horas tras presentar sus nuevas monedas de dos euros. ¿El motivo? Una de ella simboliza el coronavirus.



Se trata de una moneda conmemorativa y de colección por los 100 años de la coronación de Nuestra Señora de Meritxell, así como otra que homenajea a las personas mayores. Y es esta última precisamente la que ha sembrado la polémica por su alusión al covid-19.





One of Andorra's new euro coins will have images of coronavirus on it ???? https://t.co/CNb0Yu1fEx