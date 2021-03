Sánchez Dragó pregunta quiénes son 'Los Javis' y la respuesta se hace viral

Fernando Sánchez Dragó ha recibido una respuesta que no ha tardado en hacerse viral en Twitter. Y es que el escritor aseguraba no saber quiénes eran los Javis. "Pónganme al día, por favor. Oigo y oigo hablar por todas partes de gentes que no sé quiénes son. Pondré dos ejemplos; los Javis y un tal David Jiménez. Se conoce que vivo en la luna".





Pónganme al día, por favor. Oigo y oigo hablar por todas partes de gentes que no sé quiénes son. Pondré dos ejemplos; los Javis y un tal David Jiménez. Se conoce que vivo en la luna. — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) March 29, 2021

Pues vaya metedura de pata. No, si ya decía yo que vivo en la luna. He confundido a David Jiménez, ex director de El Mundo y amigo muy cercano con el que he compartido muchas cosas, con un tal Antonio Jiménez Flores. ¿O será Florez? Sigo sin saber quién es. Perdóname, David. https://t.co/BAAuwoBfyT — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) March 29, 2021

Así, las reacciones de la comunidad tuitera no se hizo hecho esperar y enseguida han contado al escritor todo lo que tenía que saber deEntre los mensajes y comentarios que se pueden leer los hay de todo tipo: ácidos, con gran sentido del humor, irónicos, tronchantes... Por ejemplo. "Aquí una web que puede ayudarle: http://google.es ¿O es que quiere usted simular que no los conoce para hacerse el interesante?", indicaba un usuario.Javier Calvo, uno de los creadores de éxitos como La Llamada, Paquitas Salas o Veneno respondía al escritor así: "Pues Fernando cariño somos vecinas". El tweet ha recibido casi 3.000 'me gusta' y más de 100 retuits. Entre ellas, las dePor otro lado, Sánchez Dragó también aseguraba no saber quién era, exdirector de El Mundo, comentario que no tardaba en corregir: "Pues vaya metedura de pata. No, si ya decía yo que vivo en la luna. He confundido a David Jiménez, ex director de El Mundo y amigo muy cercano con el que he compartido muchas cosas, con un tal Antonio Jiménez Flores. ¿O será Florez? Sigo sin saber quién es. Perdóname, David", zanjaba el escritor.