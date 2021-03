¿Cuánto sabe Google sobre ti?

En internet no hay secretos. Escuchar que Google tiene almacenadas toneladas de datos sobre millones de usuarios ya no sorprende a nadie pero, ¿somos conscientes de hasta dónde llega esta labor de rastreo que hemos permitido voluntariamente?



Esto es lo que la 'tiktoker' @yorgoandlea ha querido compartir a través de un vídeo que ha causado furor en las redes sociales y ya acumula más de un millón de reproducciones.



En el clip se puede observar cómo la joven accede a la configuración de anuncios de Google o 'Ads Settings' e inicia sesión con su cuenta.



Acto seguido, aparece un listado en los que recopilan datos relacionados con su perfil, como su género, edad, idiomas hablados, intereses específicos, etc. Todas estas categorías se presentan mediante etiquetas.





¿Con qué objetivo se guardan estos datos?

Gracias a esta información almacenada, Google es capaz de personalizar los anuncios que muestra al usuario cuando este navega por la red. Estos anuncios dependen de la información que el cibernauta haya agregado a su cuenta de Google, de sus propios intereses personales y de los anunciantes vinculados a la compañía.