Piden a un hombre que devuelva las prendas robadas por su gato

La convivencia vecinal puede pasar por momentos de altibajos y tensión a causa de ruidos, morosidad, averías sin arreglar, etc. No obstante, en esta ocasión, a los residentes de la comuna de Maipú (Santiago, Chile) les ha tocado lidiar con un conflicto de lo más peculiar.



Uno de ellos decidió instalar un sistema de videovigilancia después de percatarse de que le faltaba ropa cada vez que la recogía del tendedero. Tras revisar las grabaciones, pudieron descubrir con sorpresa quién estaba detrás de los hurtos.





HABEMUS VIDEOS SEÑORAS Y SEÑORES! JAJAJAJAJAJAJAJA



Gente de Maipu, cuiden sus calzones, tenemos un michi con complejo de Piñera por aquí ???? pic.twitter.com/19khEBoAQs — Macarena Andrea L.B ?????? (@MacarenandreaLB) February 15, 2021

En Maipu se aburre el que quiere pic.twitter.com/8MbhzU1xIb — Macarena Andrea L.B ?????? (@MacarenandreaLB) February 15, 2021

El ladrón de prendas no era otro sino. En las imágenes, se podía observar cómo el astuto felinola ropa del tendedero para llevársela a laLa parte afectada por estas travesuras denunció los hechos a través de la aplicación de seguridad SOSAFE, y calificó este incidente de. "Llamo al dueño de este gato a devolver las prendas que roba a diario y a controlar a su mascota. Está grabado robando. Ya se ha llevado muchas cosas. Espero que quien sepa de dónde es, avise", advirtió uno de los vecinos.Por su parte, esta historia no tardó eny suscitar comentarios de todo tipo. Entre ellos, el de otro habitante que acusaba alde haberle robado las zapatillas acuáticas a su sobrino. "No es chistoso", se lamentaba.