Una plaga de termitas se come los ahorros de un granjero

Bijli Jamalayya, un ganadero de 37 años que reside en el estado indio de Andhra Pradesh se llevó una desagradable sorpresa al encontrarse destruidos los billetes que guardaba en un viejo cofre de metal.



Según informó el medio local The Times of India, este criador de cerdos descubrió con horror que los ahorros de toda su vida, unas 500.000 rupias (equivalentes a más de 5.690 euros) habían sido devorados por las termitas.





