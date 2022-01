La Sociedad Bilbaina acoge la presentación del libro 'Emprendedoras. Las líderes que cambian el mundo en la era digital'

SE resume en un santiamén: es un manual que despierta la osadía de las mujeres en tierras tan fértiles como la tecnología y la innovación, materias primas de la que ha venido a llamarse la cuarta revolución industrial. Le hablo del libro que se presentó ayer en la Sociedad Bilbaina, Emprendedoras. Las líderes que cambian el mundo en la era digital, obra de Teresa Alarcos. Quienes la acompañaron en la tarde de ayer (en la mesa se sentaron el presidente de la Sociedad Bilbaina, Juan Goiria; la viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, Estibaliz Hernaez, y Ana García, secretaria general del Grupo Kutxabank...) hablaban maravillas de una mujer todoterreno "que a veces no ha podido ir a por todas en la vida profesional y en la personal, quedándome en el 50%" pero que siempre ha dado aire a las dos facetas.

Aprovechando que no podía salir de casa por la pandemia, cuestión que le trajo un insomnio asociado a la preocupación, la fundadora y presidenta de la W Startup Community (dejemos en un cargo su extensa trayectoria profesional por aquello de la economía de espacios...) empezó a ponerse en contacto con amigas emprendedoras de todo el mundo para crear este libro con el que pretende visibilizar el talento digital femenino para inspirar a las siguientes generaciones. Es el poder femenino aplicado a los nuevos tiempos.

Según una cita sobre el libro que ayer vio la luz en la Sociedad Bilbaina, "actualmente, las startups conforman una industria de 2,8 billones de dólares, con un crecimiento anual del 30%. Si las mujeres emprendieran más, ¿a cuánto ascendería esa cifra? ¿Cuántos puestos de trabajo se crearían? ¿Cuánto bienestar se generaría?" A todas esas preguntas dio respuesta en su charla Teresa, convencida de que la mujer tiene que estar ahí. No en vano ha escrito el libro para convencerlas. "No se animan al emprendimiento digital", dice, "porque es una industria muy masculina que nació alrededor de la industria aeronáutica. La mujer se ha ido incorporando pero está en una fase muy incipiente. En las carreras tecnológicas hay muchísimos más hombres que mujeres. No llegan a una de cada cuatro. En ingeniería informática ni eso, un 16%".

A una cita como esta no faltó gente interesada en conocer su punto de vista. En esa nómina de nombres propios se encontraban, además de las personas ya citadas, Alberto García Erauzkin, Mercedes Cobeaga, Iratxe de las Hayas, co-founder & Managing Partner en Smart Jidoka); Paloma Indiano, directora relación con inversores Stellum Capital, un nuevo fondo de private equity impulsado por José Poza, Ignacio Martín, José Galindez y Juan Mari Ochoa....; Lola Elejalde, Teresa Madariaga, presidenta de Ingeteam; Isabel Gómez, responsable del cumplimiento normativo Kutxabank; la letrada Nora Rodríguez de la Fuente; Sara Antuñano, responsable de Contabilidad de Gastos e Inversiones y proyectos en el departamento económico-financiero de Eroski; el notario Juan Benjuria, Pablo Sanz, Juan Landazuri, consejero y profesor IE de transformación digital, María Zurinaga, Rosa Urtubi, de la empresa Coaching; el gerente de la Sociedad Bilbaina, Manu Suárez, Fran Puga, Reyes Villanueva, Carmen Zarate, Esperanza Pardo, Elixabete Garavilla, Leyre Madariaga, Rosa Gómez; el fotógrafo Txema Maura, Isabel Tomás, Leire Azkona y un buen puñado de asistentes, en su mayoría mujeres, que se acercaron a conocer los ángulos más originales desde los que mira la vida y la empresa Teresa, quien advirtió que en algunos casos "hay mujeres que tienen aversión al riesgo". Les jaleó, les animó a lanzarse a la aventura. Les habló también de la lucha contra el hambre, la sostenibilidad y las energías limpias; de cómo se pueden modernizar industrias tradicionales a través de la tecnología y la innovación. "Tenemos que estar ahí", les dijo.

La Sociedad Bilbaina acogió la presentación del libro 'Emprendedoras. Las líderes que cambian el mundo en la era digital'