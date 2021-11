'Estrategia Topagunea' congrega a diversos agentes de la economía vasca en Bizkaia Aretoa

FUE una expedición al futuro, una exploración en las minas del mañana. Les hablo en tono de metáfora, perdonen el atrevimiento, porque la crónica no guarda relación alguna con el paleontólogo Juan Luis Arsuaga, el legendario explorador Howard Carter, descubridor de la tumba de Tutankamon o el imaginario Indiana Jones. No, no va por ahí la historia. Lo que vengo a contarles es lo vivido ayer en Bizkaia Aretoa, el escenario escogido para la celebración de la octava edición de Estrategia Topagunea que congregó a un buen elenco de voces autorizadas de la economía vasca. Acudieron al reclamo de un tema, eso sí, sobre el que hay puestas grandes esperanzas: los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), minerales con los que se espera construir un futuro rosado como el revés de un naipe. Invocó a la cita el consejero delegado-director de Estrategia Empresarial, Roberto Urkitza, quien pronunció las primeras palabras de la mañana antes de cederle el altavoz de la inauguración al conejal Xabier Ochandiano, quien acudió en nombre del alcalde Juan Mari Aburto, convocado a Madrid para las gestiones sobre el TAV. Son días de pura efervescencia, si se juzga que la viceconsejera de Medio Ambiente, Amaia Barrredo, fue la encargada de ponerle el broche al encuentro, habida cuenta que la consejera Arantxa Tapia también hubo de excusar se asistencia. Se encuentra estos días en la cumbre climática COP26 que se celebra en la ciudad escocesa de Glasgow. La cosa se mueve, ya ven.

La cita orbitó alrededor de tres mesas que dialogaron sobre los ODS sociales, medioambientales y económicos en la empresa vasca. Así ,a primera de ellas, moderada por la nueva directora de BBK Kuna, Eider Inunciaga, puso el ojo en los aspectos sociales. Rompió el hielo la directora de comunicación y marketing de IMQ, Mercedes Bayón, quien compartió ideas y puntos de vista con el director general de Lantegi Batuak, Ramón Bernal, y el director de salud y sostenibilidad de Eroski, Alejandro Martínez.

La segunda mesa, les explico, centró su mirada en los ODS medioambientales, con Alexander Boto, director general de Ihobe, como croupier que repartía turnos de palabra. Así, fueron exponiendo sus ideas Pedro Barreiro, gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia; María Elisa Arroyo, directora de ESG de Kutxabank, y Javier Flórez, director de grandes cuentas Estado e internacional de EDP.

En la tercera mesa de pareceres fue Javier Garcinuño, director general de Bilbao Ekintza, quien llevó las riendas. En su diligencia viajaron Norberto Ojinaga, director de red de Euskaltel, Iosu Ibarbia, director de tecnología de CAF y Carolina Pérez Toledo, presidenta de Cebek. Hablaron, como supondrán, sobre los ODS económicos.

Vista la altura del encuentro, no resultó extraño que el día amaneciese poblado de nombres propios. A la cita acudieron, además de los ya citados, Josean Aguado, mano derecha de Estrategia, Alex Bidetxea, Gualber Atxurra, Iñaki Nubla, Josu Sánchez, Asier Atutxa, Gonzalo Castañeda, José Miguel Erdozain, Javier Mata, José Félix Ruiz, Bárbara Epalza, Tskuan Coteron, Julia Diéguez, Nerea Lupardo, Mikel Madariaga, Jon Arrieta, Asier Sacedo, Itziar Epalza, Jon Vázquez, quien fuera consejera, Cristina Uriarte, Txema Vázquez Eguskiza, Ricardo Barkala, Fernando Querejeta, Janire Bijueska, Endika Ruiz de Zarate, Jorge Landa y un buen número de gente interesada en conocer, de primera mano, cómo evolucionan los 17 puntos clave de los ODS, un conocimiento crucial para el futuro que se nos avecina, donde la Agenda 2030, tantas veces citada ayer, será esencial. Parece claro que el desarrollo del mañana será sostenible o no será. Y a nadie le interesa esta segunda alternativa, así que resulta atractivo y de interés ir formándose en estos campos de batalla.